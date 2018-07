Modrici, „dirijorul” Croației, cel mai bun jucător al Mondialului

Uluitorul mijlocaș al exiugoslavilor și al lui Real Madrid nu a reușit să obțină trofeul suprem cu naționala sa, dar a primit cea mai înaltă distincție la turneul final din Rusia.





Croația a reușit să bifeze cea mai bună performanță la un Campionat Mondial și, totodată, să devină cea mai susținută echipă de la turneul final din Rusia. În ciuda eșecului din finală (2-4, cu Franța), slavii au câștigat respectul suporterilor de pretutindeni.

Cu toate aceasta, Croația a câștigat un trofeu după finala de la Moscova. Luka Modrici (32 de ani) a fost desemnat cel mai bun jucător al Campionatului Mondial din Rusia, primind trofeul „Balonul de Aur”.

„Lumea spune că sunt urât”

El îi succede în palmares argentinianului Leo Messi, şi el finalist în 2014, în Brazilia. „Balonul de Argint” i-a revenit belgianului Eden Hazard, iar cel de bronz francezului Antoine Griezmann. „Nu trebuie să fii un uriaș pentru a juca fotbal. Sunt fericit cu viața mea, de locul în care am ajuns. Lumea spune că sunt urât, sau alte răutați, dar asta nu mă deranjează. Din contră, mă motivează. Am văzut lucruri îngrozitoare în viața mea. Cel mai important lucru este că nu am cedat.

Am crezut în mine, am continuat să visez și într-un final totul a devenit realitate”, a declarat Modrici, „dirijorul” Croației. Totodată, Luka are șanse reale de câștiga în acest an și râvnitul trofeu „Balonul de Aur” (n.r. - diferit față de cel menționat inițial). În altă ordine de idei, titlul de golgheter al întrecerii („Gheata de Aur”) a fost adjudecat de atacantul englez Harry Kane, cu 6 goluri marcate, belgianul Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar al competiţiei, iar atacantul francez Kylian Mbappe (19 ani) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist de la CM 2018.

Foto: Agerpres

Pagina 1 din 1