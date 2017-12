O militantă Femen a FURAT Pruncul din ieslea de Crăciun de la Vatican strigând: „Dumnezeu e FEMEIE”

Festivitățile se Crăciun de la Vatican au fost tulburate de militantele Femen, în semn de protest față de Biserică, care se opune avortului și uniunilor libere.





Pe 25 decembrie, o militantă Femen a fost reținută de, după ce îl furase pe Prunc din ieslea amplasată în Piața San Pietro de Vatican.

„God is woman!” („Dumneze e femeie!”), a strigat ea, cu sânii goi, după ce a sărit bariera și a apucatfigurina care îl înfățișa pe Iisus.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 10 dimineața, cu două ore înainte ca Papa Francisc să adreseze binecuvântarea Urbi et Orbi („Orașului și Lumii”) de la balconul basilicii San Pietro în fața unei asistente de 50.000 de persoane.

În ajunul Crăciunului, două militante Femen reușiseră să se fotografieze în fața ieslei, având scris pe corpuri „#Me Too: Assaulted by the Church” („Și eu: Agresată de Biserică”).

Declarându-se „Fecioare Maria moderne și libere”, ele au strigat că se opun „instituțiilor religioase patriarhale și practicilor lor agresive și opresante față de femei”.