Michelle Cuevas, îndrăgita autoare de cărți pentru copii, vine în România

La finalul acestei luni, îndrăgita autoare de cărți pentru copii, scriitoarea americană Michelle Cuevas, vine în România. Timp de două zile, pe 30 și pe 31 martie, Michelle Cuevas va participa la o serie de evenimente care vor avea loc atât în capitală, cât și în afara Bucureștiului. Programul include o serie variată de manifestări: întâlniri cu cititorii, ateliere de lectură și ilustrație pentru copii, dar și un eveniment dedicat profesioniștilor – o masă rotundă la care vor fi prezente, alături de autoarea americană, nume importante ale literaturii pentru copii și tineret din România. Accesul la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Michelle Cuevas (n. 1982, Massachusetts) este, astăzi, un nume în ascensiune al literaturii de limbă engleză pentru copii. Autoare a șase cărți, traduse cu succes în peste 20 de țări, Cuevas este cunoscută în rândul tinerilor cititori români datorită celor două volume traduse în română: Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier (Editura Arthur, 2016, traducere de Laura Sandu) și Destupătorul de Sticle din Ocean (Editura Vlad și Cartea cu Genius, 2017, traducere de Radu Paraschivescu), două dintre cele mai apreciate titluri ale sale – volumul Confesiunile unui prieten imaginar. Memoriile lui Jacques Papier urmează să fie ecranizat de Fox Animation, iar Destupătorul de Sticle din Ocean, bestseller absolut în Statele Unite, a fost desemnată cea mai bună carte a anului de publicațiile Time, People, The Boston Globe.

Scriitoarea semnează și scenarii de filme de animație, printre care și Follow Your Heart, prezent în selecția finală a Premiilor Oscar 2018, la secțiunea scurt metraj de animație.

În luna martie a acestui an, The Care and Feeding of a Pet Black Hole, cea mai recentă carte a autoarei, a fost inclusă în lista Inaugural Excellence in Children's and Young Adult Science Fiction de către Library and Information Technology Association, parte a American Library Association (ALA), cea mai mare și cea mai veche asociație a bibliotecilor din lume.

Când nu scrie povești și romane, Michelle Cuevas pictează acuarele și desenează, cântă la banjo și se plimbă cu cel mai bun prieten al ei, un ciobănesc de Berna.

