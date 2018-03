Metoda Madagascar II. Războiul pentru Spitalul Port Constanța continuă. Felix Stroe atacă sindicatele portuare

Dezvăluirile EVZ despre modul în fostul ministru al Transporturilor încearcă să deposedeze Spitalul Port Constanța de un teren de milioane de euro l-au inflamat rău pe Felix Stroe. Disperat, acesta îi atacă pe sindicaliștii din port. Replica lui Mircea Burlacu, liderul sidicaliștilor portuari, îi demontează toate argumentele.





Fostul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ne-a transmis punctul său de vedere, într-un „drept la replică” pe care l-am anticipat, ba chiar l-am și cerut expres, luni, 12 martie a.c., în conținutul articolului „Metoda Madagascar: Două în piept şi unul în cap. Cum ar vrea Felix Stroe, să pună mâna pe mina de aur de sub Spitalul Portului Constanţa”. Redăm mai jos, integral, opinia lui Felix Stroe, reamintind că am încercat să-l contactăm, atât telefonic cât și prin mesaje scrise, pe fostul ministru al Transporturilor, ex-viceprimar și intim al lui Radu Mazăre. Totodată, publicăm și opinia avizată a sindicalistului Mircea Burlacu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare (FNSP), întrucât numele acestei entități este menționat în replica lui Felix Stroe, deși în articolul nostru aceasta nu apare deloc. Îi lăsăm pe cititorii EVZ să discearnă cine are dreptate și cine minte.

Dreptul la replică al lui Felix Stroe

„Nu am avut și nu am niciun amestec în afacerile imobiliare derulate de Radu Mazăre și de care sunt acuzat că aș fi părtaș. Nu am avut şi nu am niciun amestec în solicitarea Consiliului Judeţean Constanţa de a prelua clădirea Spitalului CF situată pe Bulevardul 1 Mai, nr.5-7, municipiul Constanţa. Nu am fost contactat prealabil de autorul articolului. În calitate de Ministru al Transporturilor am stabilit regula că orice persoană care solicita o audiență trebuia să declare scopul acesteia, regulă pe care nu au respectat-o nici autorul articolului, nici președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. În egală măsură, recunosc ideile vehiculate în articol ca fiind expuse și de dl. Paris Stelian, manager al Spitalului Clinic CF Constanța, atât în memoriul înaintat în luna noiembrie, cât și în ședința de lucru cu directorii spitalelor CF din țară. Consider că opinia publică trebuie informată în mod corect despre faptul că nu eu sunt cel care am dorit transferul clădirii respective în domeniul public al Judeţului Constanţa, ci doar am formulat un punct de vedere negativ în legătură cu solicitarea managerului Spitalului Clinic CF Constanța de a transfera clădirea către o aşa-numită «comunitate portuară». Punctul de vedere negativ a fost motivat de împrejurarea că aşa-numita «comunitate portuară», identificată ca fiind formată din CN Administraţia Porturilor Maritime SA, Organizaţia Patronală Operatorul Portuar şi Federația Națională a Sindicatelor Portuare, nu are personalitate juridică”.

Stroe se ia la harță cu sindicaliștii din port

„În opinia mea, problemele evocate în articolul faţă de care solicit dreptul la replică nu au legătură cu transferul clădirii către judeţul Constanţa, ci reprezintă o încercare nelegitimă şi imorală de a forţa emiterea unei Hotărâri a Guvernului României în scopul de a transfera un bun din domeniul public al Statului Român către o entitate inexistentă, aşa-numita «comunitate portuară». Consider că interesele exprimate de obscura şi inexistenta «comunitate portuară» sunt cele care, dacă ar fi fost realizate, ar fi constituit ceea ce autorul articolului defineşte drept «Operaţiunea Madagascar». Pentru o informare corectă a opiniei publice consider că ar fi trebuit să solicitaţi Ministerului Transporturilor atât memoriile adresate de dl. Paris Stelian, manager al Spitalului Clinic CF Constanța, precum şi Raportul Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor privind controlul tematic efectuat la Spitalului Clinic CF Constanţa în perioada 04 - 06.10.2017 (deja finalizat la data de 17.10.2017 când am fost numit în funcţia de ministru)”.

Punctul de vedere al lui Mircea Burlacu, președintele FNSP

Mircea Burlacu, președintele FNSP, îi răspunde, dur, lui Felix Stroe:„Nu sunt surprins de limbajul folosit de Stroe Felix la adresa noastră, a comunităţii portuare, în încercarea lamentabilă de a induce opiniei publice existenţa unei stări de nevinovăţie (aproape feciorelnice) la adresa lui. Stroe Felix a fost susţinătorul şi semnatarul unor acte juridice translative de proprietate în legătură cu nişte bunuri (terenuri) care excedau cadrului său de competenţă. Cu alte cuvinte, Stroe Felix a hotărât împreună cu alţii asemenea lui, deposedarea de bunuri a Spitalului CF C-ţa, bunuri care nu le aparţineau nici lor şi nici domeniului public/privat al Municipiului Constanţa, acestea fiind proprietatea publică exclusivă a Statului Român”. Burlacu mai spune că singura modalitate juridică prin care se poate hotârî în legătură cu astfel de bunuri ale Statului este Hotărârea de Guvern şi nu hotărârea Consiliului Local C-ţa: „De altfel, cunoscută fiind apetenţa deosebită a lui Radu Mazăre (al cărui om de încredere este Stroe Felix) pentru terenurile din Constanţa, Stroe Felix încearcă să se delimiteze de propriile fapte, pe care nu le mai cunoaşte şi de care «brusc» nu-şi mai aduce aminte”.

„Stroe este speriat foarte tare”

