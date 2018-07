Melania Trump, APARIŢIE FANTASTICĂ într-o ţinută ALL WHITE şi pantofi stiletto galbeni cu tocuri ameţitoare. FOTO în articol

Modelul jet-set al lui Melania Trump include pantofi din piele galbenă cu tocuri ameţitor de înalte. De remarcat că Melaniei îi place să potrivească hainele cu accesoriile și nici de data aceasta nu făcea excepție.





Prima doamnă, alături de președintele Donald Trump, au fost fotografiaţi pe peluza de Sud a Casei Albe într-un aspect "cap-to-tee!" care cuprindea două nuanțe de vară: alb și galben şi nelipsiţii ochelari.

Melania poartă o pereche de blugi albi, cămaşă albă completate cu pantofi galbeni Manolo Blahnik și o geantă mare care îmbrățişează ambele nuanțe.

Melania este pasionată de stilurile Pompa So Kate și Manolo Blahnik ale lui Christian Louboutin, dar pentru deplasarea la Clubul Național de Golf Trump din Bedminster, New Jersey, ea a optat pentru cea de-a doua variantă care contribuie la siluetă datorită tocurilor foarte înalte, ajutând practic la prelungirea picioarelor dându-i un aspect perfect frumoasei Melania. Trump waves to the press as he and first lady Melania Trump depart the South Lawn of the White House in Washington, DC en route to Bedminster, New Jersey.Donald Trump departs the White House, Washington, DC - 27 Jul 2018" class="ydp5aa9a40dsize-full ydp5aa9a40dwp-image-1202637388" src="https://pmcfootwearnews.files.wordpress.com/2018/07/melania-trump-white-outfit-yellow-heels-5.jpg" style="width: 100%; max-width: 800px;" /> Sursa foto:zimbio.com

