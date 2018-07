Medicii italienii au rămas UIMIȚI după ce l-au investigat pe Cristiano Ronaldo. Descoperirea INCREDIBILĂ legată de SUPERSTARUL lui Juventus

Cristiano Ronaldo are parametrii unui sportiv de performanță de 20 de ani. Investigațiile medicale arată indici fantastici pentru atacantul celor de la Juventus Torino.





La 33 de ani, Cristiano Ronaldo are o condiție fizică incredibilă. Medicii care l-au supus pe atacantul portughez la investigații amănunțite au rămas fără cuvinte când au văzut indicii lusitanului. Ronaldo are un fizic comparabil cu cel al unui sportiv de performanță în vârstă de 20 de ani. Astfel, superstarul lui Juventus se poate lăuda cu 7% grăsime corporală, în condițiile în care un sportiv de performanță are un indice de 10-11%. De asemenea, masa musculară a lui Ronaldo este de 50%, în timp ce la un sportiv de nivel înalt este de 45-46%.

