Marea generație a Stelei 1986, aflată într-un CONFLICT IRECONCILIABIL. „Nu mă duc la o ȘUȘANEA”

Helmut Duckadam nu va mai organiza, în acest an, petrecerea tradițională, la data de 7 mai, care marca momentul în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Pe de altă parte, fostul portar nu va merge nici la evenimentul orchestrat de CSA Steaua.

„Eu v-am spus încă de anul trecut că nu o să mai organizez nimic. M-am ocupat cinci ani de aniversări şi de petreceri pe la Cheile Grădiştei. Nu am făcut-o nici anul trecut, nu o să o fac nici acum. Mai bine spus, nu o voi mai face deloc. Îi las de-acum şi pe alţii să se ocupe, mi-am auzit tot felul de vorbe, că am făcut, că am dres. Momentan nu am primit nici o invitaţie din partea celor de la CSA Steaua, nici nu am de gând să merg. Ca să fiu sincer, nici măcar nu am auzit că vor face ceva. Nici anul trecut nu am fost alături de foștii mei colegi, pentru că aia nu a fost organizare. Să facă şi ei ce am făcut eu! Cu invitaţii de două nopţi. Să ne invite şi ei cu soţiile şi familia, aşa cum am făcut eu. Însă, doar să merg aşa, la un restaurant, să bem un pahar de vin şi să facem o poză, nu voi accepta. Nu mă duc la o şuşanea. Voi merge doar dacă se organizează aşa cum am făcut eu”, a spus Duckadam la Digi Sport.

