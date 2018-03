Manda despre AUDIEREA lui Florian Coldea. Ce spune șeful Comisiei SRI despre Pomana Porcului cu Kovesi și Dragnea, dezvăluită de EvZ

Președintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Claudiu Manda, a relatat ziariștilor ce s-a discutat la audierea fostului prim-adjunct al serviciului, Florian Coldea.





Manda:

Am discutat despre cum funcționa SRI, relația cu dl. George Maior, cu structurile centrale și județene, despre deciziile CSAT care vizau SRI și despre protocoale. Am discutat despre mandatele pe siguranța națională și despre procurorii și judecătorii desemnați pe siguranță națională. Am discutat și despre relațiile cu Alina Bica și DIICOT, dar și cu ANAF.

A spus că nu-și amintește dacă au fost mandate pe siguranță națională pe anumite subiecte.

L-am întrebat și despre relația cu partidele politice și a spus că toate întâlnirile au fost instituționale și desfășurate în prezența directorului civil al SRI, George Maior.

Despre relația cu Alina Bica a atras atenția că unele informații țin încă de dosare în curs, a detaliat alte subiecte și a vorbit și despre faptul că l-au avertizat pe președintele Băsescu cu privire la motivele pentru care Bica nu ar fi trebuit numită la șefia DIICOT.

Concluzia generală a fost că respinge acele acuzații, cum ar fi cea din cazul Tender, a spus că nu a existat o discuție despre desemnarea Alinei Bica pe dosarele de siguranță națională.

Nu am vorbit despre relația domniei sale sau a SRI cu presa.

„Dl. Maior a spus că a fost o masă de Crăciun la care au participat mai multe persoane, când o să știm exact cine a fost, vă vom spune”, a declarat Manda, întrebat despre prezența președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Pomana Porcului dezvăluită de EvZ.

Pagina 1 din 1