Stela Popescu. Loredana Groza, MĂRTURISIRE la moartea marii actrițe

Celebra cântăreață, Loredana Groza, i-a adus un ultim omagiu actriței Stela Popescu care s-a stins din viață la 81 de ani. Loredana a povestit cum a cunoscut-o pe Stela Popescu și cum o coafa.





Stela Popescu, marea actriță, a murit! Stela Popescu (n. 21 decembrie 1935, s. Slobozia-Hodorogea, Orhei, Basarabia) a realizat cupluri celebre alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel.

Redăm mesajul postat de Loredana Groza la moartea marii actrițe:

"Am intalnit o prima data in primul meu turneu in Israel cu Teatrul Constantin Tanase... Imparteam aceeasi cabina seara de seara. Descoperise ca ma pricepeam la aranjat parul si se lasa pe mainile mele inainte de spectacol ca sa-i coafez superbul ei par!! Ma lauda la toata lumea:)

M-a invatat trucurile ei de machiaj, de scena si avea grija de mine ca o mama. Am colindat apoi tara in lung si in lat in turnee nesfarsite prin toate orasele si catunele ei... am reintalnit o mai tarziu la filmarile pentru comedia A doua cadere a Constantinopolului ... apoi pe platourile de la Aniela..

Pentru mine a fost si va ramane regina comediei romanesti! O femeie pentru care nu exista nu se poate! Energia ei nesfarsita, pozitivismul ei, talentul ei urias, credinta si devotamentul total pentru scena si public sunt unice si de neegalat! Stela o sa mi fie tare dor de tine!!!

Ingerii sa te conduca pe drumul tau spre steaua ta, acolo sus, unde doar nemuritorii ajung! Iti multumesc ca mi-ai atins existenta cu fiinta ta magica si ca mi-ai adus atata dragoste si bucurie!!! Odihneste -te in pace", a scris Loredana, pe Facebook.

