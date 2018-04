LIGA I. FCSB a devenit LIDERĂ, după ce a ÎNVINS-O la limită pe CSM Poli Iași. Budescu a marcat un SUPER-GOL

FCSB a câștigat cu 1-0 confruntarea cu CSM Poli Iași, disputată, duminică, pe „Arena Națională”, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.





FCSB s-a impus la limită, scor 1-0, în partida cu CSM Poli Iași, din runda a 3-a a play-off-ului Ligii I. Meciul a fost unul antrenant, cu ocazii de ambele părți, dar decisivă a fost reușita lui Constantin Budescu, din minutul 71. Atacantul gazdelor a transformat impecabil o lovitură liberă de la 25 de metri. În faza premergătoare golului, Ionuț Cioinac, jucătorul oaspeților, a fost eliminat. FCSB a urcat pe prima poziție a clasamentului, cu 35 de puncte, la egalitate de puncte cu CFR, dar cu golaveraj superior: 4-2 față de 3-2.

„Nu mai înscrisesem de mult din lovitură liberă, dar e important că am câștigat acest meci greu. Este normal să fie nervi, se simte presiune la majoritatea jucătorilor. Sunt meciuri destul de echilibrate, o diferență mică de puncte între echipe și asta se vede. Vom avea meciuri grele cu toate echipele, e bine că am trecut de acest meci dificil cu Poli Iași. Am făcut o primă repriză foarte bună, una dintre cele mai bune de când sunt la Steaua”, a spus Constantin Budescu, la Telekom Sport.

Pagina 1 din 1