LIGA I. CFR se distanțează de urmăritoarele FCSB și Craiova, după victoria cu Sepsi. „Mă tem și trebuie să iau măsuri”

CFR Cluj și-a mărit avantajul din calsament, după victoria obținută, luni, pe teren propriu, în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-0.





CFR Cluj a bifat, luni, o victorie fără mari probleme, în partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe (2-0), disputată în etapa a 19-a a Ligii I. „Feroviarii” au marcat câte un gol în fiecare repriză, prin Billel Omrani (36) și Andrei Mureșan (77) și au profitat astfel de înfrângerile suferite de FCSB la Astra (0-2) și CS „U” Craiova la Botoșani (0-1). CFR este lideră, cu 43 de puncte și este urmată de FCSB (38) și Craiova (36).

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a declarat că se teme de orice adversar, indiferent de calibrul lui.

"Presiunea era mai mare dacă Steaua bătea duminică (n.r. a fost învinsă de Astra, 0-2). „Mă tem înainte de toate meciurile, fie că jucăm cu Balotești, Sepsi, «Virușii verzi», Steaua sau Barcelona, mă tem și de asta trebuie să-ți iei măsuri. Știam că Sepsi are un antrenor bun, a demonstrat-o și sezonul trecut. Era normal să fie un meci greu. Toate echipele se apără și joacă pe contraatac cu noi. Am marcat cu noroc, dar ca să fii pe primul loc trebuie să ai noroc în momentele oportune. Nu am făcut un meci bun. Dacă jucam bine și nu băteam eram toți supărați. Importantă e victoria. Echipele care primesc cele mai puține goluri câștigă campionate, cam asta e statistica. Dacă vrem să câștigăm ceva, trebuie să ne apărăm cât mai bine. Azi am avut ceva ezitări în apărare, au fost lucruri care nu mi-au plăcut. Dacă mai facem greșeli, e posibil să fim penalizați meciul viitor”, a afirmat Petrescu la Digi Sport.

În acest moment, toată lumea spune că CFR e favorită la titlu, dar Steaua, ținând cont de lotul pe care îl are, e favorita numărul unu"

