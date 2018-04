Lia Olguța Vasilescu nu mai are încredere în Klaus Iohannis și anunță că nu va mai accepta invitațiile la Cotroceni

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat în această seară, la România Tv, că nu va mai accepta vreo invitație e președintelui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Principalul motiv invocat de Vasilescu este legat de întâlnirea din urmă cu două săptămâni la care a participat alături de premierul Viorica Dăncilă.





După acea întâlnirea, Iohannis a anunțat ca au fost divergențe între el și reprezentanții Guvernului, pe parcursul discuției, în timp ce Viorica Dăncilă a susținut contrariul, cerând chiar ca președintele să facă publică stenograma întâlnirii.

"În cadru privat a fost foarte în regulă ca şi persoană. Să scoată stenogramele de la discuţii. E total diferit în privat faţă de atunci când e pe bicicletă. Nu văd un motiv pentru care ar trebui să ne cheme. Are suficienţi consilieri la Cotroceni care să-i explice. Nu are de ce să facă mediere între noi şi vreo instituţie sau între noi şi sindicate. Noi trebuia să nu ieşim din deficitul de 3% anul treuct şi am reuşit", a spus Vasilescu.

Pagina 1 din 1