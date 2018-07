O LEGENDĂ de la KANAL D face DEZVĂLUIRI din VIAȚA AMOROASĂ. Secretul pentru a menține PASIUNEA DIN DORMITOR aprinsă

Mădălin Ionescu, o legendă a televiziunii Kanal D, a făcut dezvăluiri despre viața sa amoroasă. Acesta a vorbit împreună cu soția sa, Cristina, despre modul în care au reușit să-și mențină relația din dormitor la cote înalte.





Cristina, soția lui Mădălin ionescu, celebrul prezentator din România și vedetă de la Kanal D, a subliniat, în emisiunea partenerului ei de viață, importanţa atenţiei de care partenerii trebuie să ţină cont în dormitor.

"Este foarte importsant ca cei doi parteneri să nu uite de ei nicio clipă. Să nu lase nicio o zi să treacă fără să arate dragostea partenerului, să nu uite cum au plecat la drum, ce i-a unit… Sunt foarte multe probleme care apar, probleme cotidiene, stresul, lipsa banilor, tot timpul ești într-o goană din asta nebună, încât pur și simplu uiți de cel de lângă tine. Trece o zi, trec două, un an și te uiți cum devin străini, pentru că te dedici foarte mult celorlalte aspecte ale vieții și ignori foarte mult latura sentimentală”, a precizat Cristina Șișcanu.

La rândul său, Mădălin Ionescu a intrat într-o discuţie despre cum au stat în cazul lor lucrurile.

„Atunci când am început relația cu tine eram virgin. Tu m-ai învățat foarte multe lucruri și…”, i-a spus Mădălin Ionescu mai în glumă, mai în serios, soției.

Replica Cristinei, uşor stânjenită de situaţie, a vine imediat:"Și eu… Adică ce vrei să spui? Doamne, Doamne…”.

Mădălin Ionescu a dezvăluit că, dacă ar fi existat o Cartea a Recordurilor pentru amor, el și soția sa ar fi intrat în top 3, scrie B1.

„Sexul nu este un sport de performanță. Sau n-ar trebui… Când a început povestea noastră de iubire, nici nu puteam să ne apărăm. Eu, cel puțin, nici nu puteam să mă apăr… Nu m-au lăsat să mă apăr și să explic debutul nostru. Cu toată presiunea care s-a exercitat asupra noastră, noi ne-am văzut de iubire. Și a fost atât de intensă povestea asta încât probabil am fi intrat în Cartea Recordurilor dacă ar fi existat o Cartea a Recordurilor pentru amor. Am fi intrat lejer în ea în top 3 fără probleme. Cel puțin în primul an nu au fost zi în care să nu ne iubim. Și s-a întâmplat să avem acest noroc. Veneam amândoi cu experiențe foarte triste și cred că eram pregătiți pentru un salt în iubire. Ce a contat cel mai mult a fost această foame de iubire a noastră”, a mărturisit Mădălin Ionescu.

