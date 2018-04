James Bond va deveni TATĂ. Actriţa Rachel Weisz a CONFIRMAT zvonul

Daniel Craig, cunoscut pentru rolul său în filmele cu James Bond, va deveni tată la 50 de ani. Soţia sa, Rachel Weisz, 45 de ani, este însărcinată. Cei doi mai au câte un copil din căsătoriile anterioare.





Într-un interviu pentru publicaţia The New York Times, actriţa a spus că sarcina este destul de înaintată şi că nu cunoaşte sexul copilului. „Va veni în curând. Daniel și cu mine suntem atât de fericiți. Vom avea un bebeluș. Abia așteptăm să ne întâlnim cu el sau cu ea. Este un mister.”

Actorii Rachel Weisz şi Daniel Craig, în vârstă de 50 de ani, s-au căsătorit în 2011, la New York.

Actriţa mai are un fiu, Henry, în vârstă de 11 ani, din relaţia cu regizorul Darren Aronofsky, iar Craig mai are o fiică în vârstă de 25 de ani, Ella, cu fosta lui soţie, actriţa scoţiană Fiona Loudon, de care a divorţat în 1994.

Daniel Craig se pregăteşte să joace pentru a cincea oară rolul lui James Bond, în cel de-al 25-lea film al francizei, după apariţiile din "Casino Royale" (2006), "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" (2008), "007: Coordonata Skyfall/ Skyfall" (2012) şi "Spectre" (2015).

Daniel Craig a mai fost prezent pe marile ecrane, printre altele, în "The Girl with the Dragon Tattoo", ecranizarea americană după primul roman din trilogia "Millenium" de Stieg Larsson, "Aventurile lui Tintin : Secretul Licornului", "Cowboys and Aliens", dar şi thrillerul "Dream House", în care joacă alături de soţia sa, Rachel Weisz, şi de Naomi Watts, notează Mediafax.

