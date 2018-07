Isteria harbuzului contaminat. Recomand medicului: „Spălaţi bine pepenele bine pepenele şi cuţitul cu care-l tăiaţi!”

Sezonul pepenilor e în toi, iar românii nu mai prididesc să ia cu asalt pieţele pentru a-şi procura savurosul aliment. Odată cu consumul acestuia din urmă, apar însăşi problemele. Recent pe Facebook, s-a creat o adevărată isterie, sute de oameni acuzând dureri de stomac, vărsături şi greţuri, toate puse pe seama consumului unei banale felii de pepene despre care cei păţiţi susţin sus şi tare că este contaminat cu nitriţi sau pesticide. În realitate, aşa cum susţin medicii, miezul harbuzului nu poate fi infestat decât în situaţia în care cuţitul cu care a fost tăiat pepenele sau coaja lubeniţei nu au fost bine spălate.





„Sunt praf!!! De cinci ore zac! Vărsături non stop! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziționat din piață! Este incredibil! Am ajuns să mâncăm pepeni cu aromă de pepene!”. E doar una din lamentările românilor care au dat vina pe pepene pentru starea de rău de care au fost cuprinşi la puţin timp după ce au mâncat câteva felii din gustosul şi zemosul produs.

Imediat după postarea la care am făcut referire, internetul a luat foc, iar consumatorii de pepeni au început să se plângă, unul mai tare ca altul, de ce li s-a întâmplat după ce au mâncat pepene.

Opt zile de febră şi vomă

„Şi eu am păţit-o! Cu febră, vomă, nu puteam să stau în picioare... vizite dese la baie. M-a ținut 8 zile”, a mărturisit un braşovean. Nu mai puţin de 250 de comentarii au incriminat harbuzul, decretându-l inamic public numărul unu. „Sunt sigur că ceva nu e în regulă cu pepenele ăsta. Am stat de vorbă cu câţiva specialişti care miau explicat că pepenele poate fi contaminat în momentul în care este tăiat. Cel mai probabil de la cuţitul folosit sau pentru că lubeniţa nu este spălată înainte. În cazul meu, nu poate fi nici una, nici alta. Nu am încercat pepenele în piaţă, ci acasă şi l-am tăiat după ce l-am spălat foarte bine”, s-a plâns un alt utilizator de Facebook. Reporterul EVZ a încercat să afle de unde a plecat isteria pepenelui contaminat şi ce este adevărat şi ce nu în povestea, repetată la indigo, a celor care au acuzat stări de rău după ce au consumat lubeniţă.

Contactaţi de EVZ, reprezentanţii Autorităţii Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentară (ANSVSA) au declarat că nu a fost înregistrat nici un fel de astfel de caz în scriptele lor şi că nu au cunoştinţă de situaţii în care harbuzul poate fi contaminat. „Doar în condiţiile în care pepenele respectiv a fost ţinut în condiţii de igienă precară, lângă un grajd, să spunem, coaja lui ar putea să fie infestată. Dar noi nu consumăm coaja, ci doar miezul. E suficient, deci, să fie foarte bine spălat produsul înainte de a fi consumat”, a declarat pentru EVZ Adrian Surdu, purtătorul de cuvânt al ANSVSA.

Fructele şi legumele trebuiesc foarte bine spălate

EVZ a stat de vorbă cu medicul Gabriel Constantinescu, şeful Secţiei de Gastroenterologie de la Spitalul Floreasca din Capitală. „Pepenele nu poate fi contaminat datorită, în principal, cojii sale. Este indicat să fie foarte bine spălat înainte de a fi consumat. La fel trebuie procedat cu cuţitul cu care se taie pepenele. Dacă a fost folosit la tăiatul altui produs infectat, atunci există posibilitatea contaminării harbuzului. Altfel, este exclus. Cel mai probabil, cei care au avut probleme după ce au consumat pepene, au contractat o enteroviroză, infecţie care apare într-un mediu neigienic (mâini nespălate, contact cu coaja pepenelui atinsă de chimicale, etc)”, a declarat medicul Gabriel Constantinescu.

Pagina 1 din 1