Casa Albă cere auto-deportarea migranților pentru a nu ajunge în videoclipuri amuzante

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a încurajat migranții să „se auto-deporteze” pentru a evita să fie incluși în videoclipurile online ale deportărilor în masă.

Pe contul oficial X/Twitter al Casei Albe a fost postat un videoclip despre cea mai recentă rundă de deportări. În videoclip, mai mulți bărbați erau arătați cu cătușe în timp ce erau conduși spre un avion.

Bărbații au fost acuzați că sunt membri ai unei bande venezuelene și au fost trimiși în închisoarea de maximă securitate CECOT din El Salvador. De asemenea, postarea era însoțită de melodia „Closing Time” din 1998 a trupei Semisonic.

Videoclipul a fost cea mai recentă încercare a administrației președintelui Donald Trump de a descuraja imigrarea. Cu câteva săptămâni înainte, contul Casei Albe a postat un videoclip intitulat „ASMR: Zbor de deportare a imigranților ilegali.”

În timpul briefingului de luni, Leavitt a fost întrebată despre utilizarea aplicației mobile CBP Home. Migranții pot folosi aplicația pentru a solicita intrarea în țară, a verifica timpii de așteptare la granița cu SUA și chiar „a notifica guvernul SUA despre intenția lor de a pleca”.

Leavitt a încurajat mai mulți migranți să facă acest lucru.

🎶You don't have to go home but you can't stay here🎶 @CBP pic.twitter.com/yWWhlvKQrb

— The White House (@WhiteHouse) March 17, 2025