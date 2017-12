Ionel Dănciulescu își face bagajele și pleacă de la Dinamo. Unde va lucra fostul atacant

Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al echipei Dinamo, este decis să plece din Ștefan cel Mare, pentru a semna cu formația CSM Poli Iași.





Ionel Dănciulescu este hotărât să plece de la Dinamo, pentru a lucra la o altă formație din Liga I. Directorul sportiv al „câinilor” a avut discuții cu oficialii echipei CSM Poli Iași, cu primarul Mihai Chirică, și a declarat că se va decide anul viitor.

„La Iași merge treaba bine și se întâmplă multe lucruri frumoase, interesante. Îi cunosc pe Flavius Stoican, Eugen Trică și Marius Onofraș. Am fost invitat de domnul primar la o discuție. Voi veni acolo pentru a vedea mai clar ce se dorește. Vom vedea ce se va întâmpla. Este doar o discuție amicală. Oamenii m-au invitat prieteneșe profitând că am un meci de Old Boys la Focșani. Eu am contract cu Dinamo și nu părăsesc echipa în mijlocul campionatului. Nu am discutat nimic concretă. A fost doar o invitație amicală. Oricum nu plec până la finalul anului. Vom vedea din 2018 ce va fi", a spus Dănciulescu, pentru gsp.ro.

