Iohannis a promulgat proiectul privind Telemunca. Salariații vor lucra DE ACASĂ. Cum se va face PONTAJUL orelor de lucru

Preşedintele României, Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru reglementarea activităţii de telemuncă după ce, în februarie, Camera Deputaţilor a adoptat acest proiect în calitate de for decizional.





„Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă să lucreze de acasă. Am adoptat şi noi astăzi această lege care a fost gândită de Guvernul României. Practic, orice persoană care lucrează de pe calculator poate să o facă de acum înainte de acasă, este pontat ca orice altă persoană care ar fi la serviciu, are contractul introdus în Revisal, are toate drepturile ca orice salariat, doar că lucrează de acasă. Este bine şi pentru angajator pentru că nu mai trebuie să plătească cheltuieli de utilităţi, de exemplu, sau cheltuieli de chirie a spaţiului, este bine şi pentru angajat, nu mai pierde două ore de muncă în trafic, nu mai plăteşte transportul şi, sigur, dacă angajatorul îi dă o lucrare care ar putea să fie făcută în 8 ore şi o face în 4 ore este avantajat”, declara ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la momentul adoptării proiectului.

Potrivit informațiilor oferite de aceasta, de proiectul Telemunca vor beneficia angajații din IT, traducătorii, dar și alte caterogii de salariați. Cu privire la pontajul celor 8 ore de muncă pe zi, ministrul Muncii a spus că acesta se poate face electronic.

„Angajatorul trebuie să verifice dacă se respectă acasă toate normele de securitate în muncă şi, de asemenea, Inspectoratele Teritoriale de Muncă pot să facă verificări. Practic, domiciliul se transformă într-un fel de birou, este exact acelaşi lucru ca şi cum ai lucra într-un birou la angajator, doar că o faci de acasă”, a explicat Vasilescu, potrivit Agerpres.

Preşedintele Iohannis a semnat joi şi decretele de promulgare a Legii pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Legii pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003, a Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului, şi a Legii privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, mai notează sursa citată.

