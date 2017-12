Incendiu de proporţii la Mumbai (India) soldat cu decesul a cel puţin 15 oameni

Un incendiu devastator a cuprins in această noapte o clădire comercială, cu mai multe etaje, din Mumbai (India), un complex care găzduieşte mai multe restaurante, magazine şi hoteluri. Focul, izbucnit, potrivit AFP, în jurul orelor 00.30 (joi, 19.00 GMT), a făcut deja 15 victime.





Un număr de 15 persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu izbucnit, noaptea trecută, la ultimul dintre etajele unei clădiri din localitatea indiană Mumbai. Potrivit AFP, care citează un responsabil cu rang înalt din cadrul poliţiei locale, alte câteva zeci de persoane au fost rănite. "Deocamdată, s-au înregistrat 15 decese", le-a declarat jurnaliştilor S. Jaykumar, comisar de poliţie în capitala financiară a Indiei, precizând că o anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele incendiului. Incendiul a afectat mai multe birouri aflate în incinta complexului, precum cele ale publicaţiilor Times Now, Mirror Now, şi ET Now. Cauza care s-a aflat la originea incendiului nu este încă ştiută. Mai bine de 40 de echipaje de pompieri s-au luptat ore întregi cu flăcările.