Unde este clasa muncitoare? Cine reprezintă proletariatul în România? Bune întrebări! Horoscop

9 martie

Horoscop Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, zi marcată cu o cruce neagră, sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian.

Horoscop Tradiţional, în „Kalendar” pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Zi de lenevit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese - nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă! (Olteanu).

Horoscop Pe stil vechi, în calendarul iulian, fiind echinocţiul de primăvară, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fertilitate. Magii de primăvară. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor ofrande și sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care, iniţial, aveau formă de om, de albină, sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru... infinit!

Horoscop Tot astăzi stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza de fermentație pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an, adică Anul Nou. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este la 20 martie, schimbarea calendarului din cel iulian în cel gregorian (nici acum o sută de ani, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Horoscop Mulți dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți mă întrebați ce cred, ce părere am despre Congresul Extraordinar al PSD. Doresc doar să menționez că am prezis acest congres, că va avea loc în luna martie, în prezentarea anului 2018. O să fie Congresul Cuțitelor Lungi și al Colților până la brîu? Asta se dorește să credem, este opera presei isterice și anarhiste. Ca la orice partid din România este doar o întrunire a tâlharilor, care să-și împartă ce au furat, să vadă ce mai este de furat și să-și aleagă căpetenie nouă, dacă cea veche nu le-a umplut suficient buzunarele.

Horoscop Tot presa isterică și anarhistă v-a înșelat spunând mereu, sus și tare că d-l Ion Iliescu este un bolșevic și că PSD este un partid de stânga. Când s-a stricat țara, când s-au dat fabricile pe un leu și s-au distrus treizeci de mii de unități economice și peste patru milioane de locuri de muncă? Când România a fost ocupată de băncile și ”investitorii” străini? Sub conducerea ”bolșevicului” Ion Iliescu și al guvernului de ”stânga”! Este PSD un partid de stânga? Evident, că nu… Este doar un alt partid, cel mai numeros, dintre celelalte partide, partide de fripturiști care nu se gândesc o secundă la binele țării, sau al poporului, toată energia lor se consumă în propriul interes și în lupte intestine, sau cu alte partide.

Horoscop Ce se întâmplă cu clasa muncitoare în România? A plecat din țară, iar minoritatea rămasă stă la televizor… anesteziată de vulgarități, minciuni și prostii! Un partid al proletariatului are în programul lui de guvernare oferirea unui loc de muncă fiecărui cetățean. Un partid muncitoresc nu admite șomajul sau asistații sociali. Aceasta era platforma partidelor muncitorești, zise comuniste, din Franța și Italia anilor 60, au participat la guvernare, când cele două țări s-au bucurat de un avânt economic deosebit. Numai munca crează plusvaloare, nu cum ne-au obișnuit și au stricat poporul în ultimii 28 de ani, cu hoții și înșelătorii.

Cine face parte din clasa muncitoare? Toți cei care muncesc pentru alții. Și eu, când eram mare CEO de multinațională, tot un proletar, un muncitor eram. Munceam pentru acționari, trebuia să le pun în aplicare strategia de a obține cât mai mare profit, chiar dacă era împotriva intereselor firmei, de dezvoltare și ocupare a pieței. Profiturile mari ale acționarilor împiedicau angajarea de personal nou, necesar și mărirea salariilor, mărire pe care cei cu care lucram o meritau cu prisosință. Ei făcuseră banii! Drepturile celor care muncesc cinstit și responabil, sunt absente în România. Pentru că așa a fost impus de sus în jos. Toți trebuie să se ”descurce” adică să fure, sau să părăsescă țara.

Reprezintă PSD interesele celor care muncesc cinstit în România? Bună întrebare!

Horoscop S-a încălzit vremea și în Prahova submontană. Mâine mă apuc de muncă, sap florile și pregătesc livada. Așa am fost învățat în familia mea, că numai munca aduce satisfacții și rezultate. Munca pentru familie, pentru prieteni și țară! Mulți din generația mea au făcut ca mine, au aplicat morala mic burgheză. Pe mulți dintre ei i-am șters ieri din agenda mobilului. Sper că o duc mult mai bine unde sunt acum, părăsind ”mlaștina deznădejdiei, pădurea cu fiare sălbatice și muntele suferinței”, vorba legionarilor. Și așa răspund și unor întrebări ciudate, da, cred că se poate ca România să își găsescă locul în lume, ca Polonia, de exemplu. Putea de mult să fie putere regională și să-și fi întregit teritoriul natural. Tot ”bolșevicul” Ion Iliescu este de vină. Pentru asta trebuie judecat, pentru trădarea intereselor țării, nu pentru vini închipuite și alte prostii. Am fost acolo, eu nu dau citate, sunt amintirile mele. Când nu o să mai fim noi, cei care știm și am fost bine plasați ca să știm, o să fiți mințiți cum trebuie, istoria o să fie rescrisă, pentru că nimeni nu o să-i mai contrazică pe ticăloși.

Horoscop Dar mai am suficient timp ca, în noaptea asta să intru pe Skype cu Elon Musk, să-i spun comentariile mele, de fapt repercusiunile, el are o propunere interesantă pentru controlul armelor, care este în spiritul celui de al II-lea Amendament și respectă și modul de viață american. Deștept băiat!

Apoi, dacă nu o să-mi fie prea somn, o să citesc ceva interesant, sau o să văd un film cu Pino, este ziua lui de naștere să-i spunem La Mulți Ani! Cred că o să mă uit la ”Castelul din Carpați” un film din anul 1981, nu l-am văzut la timpul lui, nu eram în România. Da, sunt un ”înapoiat”, există o repetare ciclică în toate, așa cum mâine este o altă zi!

horoscop

BERBEC Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi, vineri, fiind zi de cumpărături rituale săptămânale te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor”.

horoscop

TAUR Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procesând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că nu ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de cei din jurul tău.