Horoscop România campioană europeană la discursurile incitatoare la ură. Eclipsa NU se vede din București!

Horoscop România face parte dintre statele membre UE în care procentul discursurilor ilegale de incitare la ură eliminate din mediul online de companiile IT depășește media europeană (76,2% vs. 70%).





31 ianuarie

Horoscop Pe 31 ianuarie s-au născut Franz Schubert, Anna Pavlova, Mario Lanza, Phil Collins, regina Beatrix, Ovidiu Lipan, Lucia Mureşan, Marin Moraru.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan și Sf. Victorin.

Horoscop Ziua de 31 ianuarie este ultima zi, după unii autori, a şaptea zi a lupilor - "este consacrată chiar patronului, miticul Filip Şchiopul, Lupul Şchiop, un fel de ajutor al „şefului cel mare”. Anoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 81.

Lupul Şchiop este sfânt. Lupul Şchiop s-a ologit când s-a luptat pentru oameni. Alţii spun că l-a şchiopătat bunul Dumnezeu, că avea putere prea mare. (Th. Speranţia)

Horoscop Lupul Şchiop, lupul, în general, este esenţa europenilor. Lupul îşi schimbă părul, dar năravul, ba! Toate popoarele vechi europene au mitul lupului, a lupoaicei, uneori - de exemplu: romanii, Lupa Capitolina! Nordicii, Marele Lup Fenrir, ungurii, Forkaș. Inteligenţi, expansionişti, inventivi - europenii au cucerit lumea. Şi au plătit pentru asta...

Este extrem de interesantă ipoteza că Dumnezeu l-a ologit pe Lupul Primordial ca să nu aibă prea multă putere. Pentru că puterea corupe şi alienează. Vedeţi istoria... şi uitaţi-vă în jur! Puterea micşorată trebuie suplinită prin inteligenţă, inventivitate, spirit de echipă. Aşa au apărut Lupii de Foc, şase Filipi, apoi nouă.

Horoscop Avatar al Sfântului Andrei, sfătuitor al Sfântului Petru, executor al trădătorilor de țară și animăluţ în casă, de fapt în Grădină, al Maicii Domnului, acestea sunt ipostazele fiarei teribile pe care oamenii neoliticului o auzeau urlând în viscol. Poate, era doar vântul... dar eu îl văd mereu cu coada ochiului!

Lupul Şchiop o să trăiască mereu în dimensiunea mitului şi o să-şi urmeze destinul atâta vreme cât va mai trăi un european care va spune mai departe legendele lupului!

Horoscop Astăzi, a doua jumătate a zilei nu se lucreză în onoarea Lupului Şchiop, pentru bunăstarea poporului, sănătate în casă şi iertarea păcatelor! Cine are, dă de pomană!

Horoscop Tot pe 31 ianuarie sunt pomeniţi şi Sf. Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan. Acuma nu mai sunt doctori fără de argint şi de aceea nu mai fac nici minuni, ci doar omoară oamenii cu zile. Cred că știu ce spun după ce mi-au omorât băiatul, tatăl, pe cel mai iubit unchi și au încercat și de două ori să mă omoare și pe mine, nu au reușit, bunul Dumnezeu are alte planuri cu mine!

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Iată a venit și ziua eclipsei de Lună! Cea mai bună dovadă că presa isterică, anarhică și ineptă face doar copy-paste la traduceri cu Google după presa străină care este și mai isterică, anarhică și ineptă! Toată presa, am verificat ”a uitat” să vă spună că eclipsa, superluna, albastră-roșie sau cum vor mușchii lor NU se vede din București, nici din România. Doar așa puțin, în penumbra Pământului la câteva minute de la răsăritul Lunii, după cum precizează Observatorul Astronomic ”Vasile Urseanu” din București: ”Pe 31 ianuarie 2018 se va produce o eclipsă totală de Lună. Fenomenul se produce la ore când Luna se află sub orizont, iar după ce va răsări doar ieșirea din penumbra planetei noastre va putea fi văzută. Din cauză că penumbra este transparentă, culoarea și strălucirea Lunii vor părea neschimbate. Din cauză ca Luna se află aproape de orizont, este posibil ca aceasta să nu se vadă din București, din cauza clădirilor înalte.”

Horoscop Nu este vorba de nicio superlună, mărirea discului lunar, pentru că Luna se află mai aproape de Pământ, cu câteva procente, este insezizabilă. Ceea ce este evidentă este mărimea mai mare a discului Lunii, sau al Soarelui când se află aproape de orizont. Este un efect optic produs de refracția luminii în atmosferă. Asta se întâmplă în fiecare zi.

Spuneam altădată, acum câteva zile, că eclipsele de Lună la perigeu în astrologia clasică sunt ținute ca un indicator al creșterii numărului de crize de isterie. Mai ales la femei. Mai trebuia precizat?

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop În curierul de Bruxelles am găsit, spre marea, sau mica mea mirare:

România face parte dintre statele membre UE în care procentul discursurilor ilegale de incitare la ură eliminate din mediul online de companiile IT depășește media europeană (76,2% vs. 70%). Aceasta este una dintre constatările celei mai recente evaluări a Codului de conduită pe această temă, publicată de Comisia Europeană săptămâna trecută. Totodată, ea arată că firmele își îndeplinesc în mare măsură angajamentul de a elimina majoritatea acestor discursuri în 24 de ore, dar că mai sunt și alte aspecte de soluționat, cum ar fi furnizarea unui feedback sistematic utilizatorilor.

În România, au fost raportate 63 de cazuri în perioada de monitorizare pentru a treia evaluare (6 noiembrie - 15 decembrie 2017). Pe ansamblul Uniunii, au fost trimise 2.982 de notificări, dintre care 1.802 de către utilizatorii obișnuiți și 1.180 de raportori de încredere (trusted flaggers). Compania Facebook a primit cel mai mare număr de notificări (1.408), urmată de Twitter (794) și YouTube (780). Notificările de discursuri de incitare la ură au fost transmise de 33 de organizații și 2 autorități naționale.

Rata de eliminare a discursurilor a crescut constant, de la 28% în 2016, la prima evaluare, la 70% în prezent. În plus, 81% din notificări sunt examinate în primele 24 de ore, cifra lor dublându-se de la prima rundă de monitorizare.

În afara de furnizarea de feedback utilizatorilor, mai sunt necesare progrese și în ceea ce privește raportarea situaților notificate și către poliție sau procuratură (doar unul din cinci cazuri notificate companiilor IT fiind raportat şi autorităților), precum și anchetarea lor promptă.

Comisia a creat o rețea de cooperare și schimb de bune practici pentru autoritățile naționale, societatea civilă și companii și oferă sprijin financiar și orientări operaționale în domeniu. Aproximativ două treimi din statele membre dispun în prezent de un punct național de contact privind discursurile on-line de incitare la ură. În primăvara anului 2018, este prevăzut un dialog special pe această temă între autoritățile competente din statele membre și companiile de IT.

În plus, Instagram și Google+ au anunțat că aderă și ele la Codul de conduită, ceea ce înseamnă că și mai mulți actori vor face obiectul acestuia. Comisia va continua să monitorizeze periodic punerea în aplicare a Codului de către companiile de IT participante, cu ajutorul organizațiilor societății civile. Și intenționează să-l aplice și la alte platforme on-line. Dacă eforturile nu vor fi continuate sau dacă vor fi încetinite, Comisia UE va avea în vedere luarea de măsuri suplimentare. Sursă CE, DGC și CI.

Horoscop Bun venit în universul lui Orwell, 1984! În al Patrulea Reich. Pe când ministerul Fericirii Europene, care va avea grijă ca toată lumea să vorbescă frumos și politic corect cu creierașele gata spălate și apretate și va sorbi fără zgomot supa? Aflu că în Nigeria există deja un Ministru al Fericirii, un vrăjitor șef de trib. Lumea în care trăim este bolnavă rău de tot, îmbolnăvită de cei pe care i-am lăsat să se urce pe umerii noștri ca să ajungă în vârful societății. Sunt mai multe amenințări grave la adresa sănătății lumii, fizice și mentale, nici nu vă trec prin cap, nu le știți, Elon Musk a decelat o duzină, dar nu au intrat zilele în sac, o să vă spun altădată, sau niciodată, doar mâine este altă zi, nu ziua de astăzi!

NOTĂ: Astăzi, miercuri, 31 ianuarie, o să pun pe site la EvZ Special CONEXIUNI la ora 09:30 articolul meu ”Tristețea românilor de pretutindeni, tragedia celor din țară și profitul firmelor care transferă banii”. Vă rog frumos, vă rog mult, să comentați NUMAI la dom.profesor@gmail.com. Nu știu cine v-a învățat cu obiceiul prost să scrieți pe forum, dar eu nu permit mahalaua și exhibiționismul! Astea sunt regulile rubricilor mele, take it, or forget it!

⃰ ⃰ ⃰

Pagina 1 din 2 12