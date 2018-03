‘Oumuamua ascunde mai multe mistere decât s-a crezut inițial. Astrologia este holistică. Horoscop

Horoscop Traiectoria parcă a fost ”calculată” ca să folosească Soarele ca să sporescă viteza, efectul de praștie de la 26 km/s la peste 78 km/s. Ceea ce i-a permis să părăsească Sistemul Solar cu viteza de croazieră obișnuită de 26 km/s. Se pare că ‘Oumuamua are o culore stacojie, roșu închis, aproape de maron, o culoare destul de răspândită în spațiu. Ceea ce poate însemna că a călătorit în spațiu un timp enorm, probabil că suprafața este acoperită de praf cosmic care s-a încrustat.





Horoscop Pe 21 martie s-au născut Johan Sebastian Bach, Modest Mussorski, Benito Pablo Juarez, Ayrton Senna, Timothy Dalton, John Rockefeller, Ştefan Ciubotăraşu, Valentin Gheorghiu, Călin Gruia.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Iacob Mărturisitorul, Toma Ierarhul, Serapion. Nimic în ”Kalendar”.

Horoscop „Evenimentul Zilei” din 21 martie 1989 – Primul Ministru al Australiei, Bob Hawke, lăcrimează în direct la o emisiune de televiziune, mulţumindu-i soţiei sale care l-a iertat pentru un adulter, promițîndu-i că de atunci încolo o să fie cuminte, nu o să mai umble după alte femei. Se pare că a fost prima dată când un politician important a plâns în direct, dar a avut un enorm succes şi un rating uriaş. În câteva zile intenția de vot în favoarea politicianului a crescut cu 15 procente. Auziţi, 15 procente! De atunci procedeul s-a răspândit. Se pare că orice politician de vârf trebuie să plângă în direct, la televizor, măcar o dată! Plâns de crocodil, pentru procente... sau așa arată că are o latură umană!

Horoscop Revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, pasiunea mea, așa cum v-am promis ieri. Astrologia este holistică. Cuprinde toate domeniile vieţii. Orice fiinţă, lucru, regiune geografică, mineral, concept are o personalitate, o imagine astrologică. Și plantele, sau animalele, de exemplu, pisica este din zodia Leului, iar ţările sunt fiecare sub o zodie, o planetă. În general ziua sărbătorii naţionale, dă zodia sub care se află țara respectivă. Sunt şi excepţii, de exemplu Statele Unite, care au ziua naţională pe 4 iulie, în zodia Racului, sunt totuşi considerate a fi în zodia Gemenilor, zodie care caracterizează mai bine spiritul american.

Horoscop Corpul uman, diferitele părţi, sunt „guvernate” de câte o zodie: capul de Berbec, gâtul de Taur, pieptul, plămânii şi antebraţele de Gemeni şi aşa mai departe, până la Pești care guvernează labele picioarelor. Este foarte important petru Pești să-și aleagă o încălțăminte potrivită! Până în secolul XVI diploma de doctor în medicină nu se putea lua dacă nu se trecea examenul de astrologie medicală, care examen era destul de greu.

Aceste atribute zodiacle permiteau folosirea astrologiei în medicină, „prezicerea” unor boli, cunoaşterea probabilă a vieţii şi calităţilor unui nativ, compatibilităţile dintre diferite persoane, regiuni geografice, noţiuni, de fapt orice ne putem închipui poate fi judecat şi prognozat sub unghiul de vedere al astrologiei, folosind metodele specifice.

Horoscop Primesc multă corespondență cu carater astronomic. De la NASA, multe observatoare, ca Mauna Kea – m-au abonat unii dintre cei de pe Dimineața Astrologilor, care își câștigă banii necesari traiului funcționând ca astronomi, unii celebri. Am primit un astfel de email și distrat și zâmbitor l-am deschis. În momentul următor am făcut ochii ca de melc, pentru că era un material FYEO dar întocmit de NASA, School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, 781 E. Terrace Mall, Tempe, Arizona 85287, USA, Centre for Planetary Sciences, University of Toronto at Scarborough, 1265 Military Trail, Toronto, Ontario, M1C 1A4, Canada, Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, 60 St. George St, University of Toronto, Toronto, ON M5S 3H8, Canada, Centre for Planetary Sciences, University of Toronto at Scarborough, 1265 Military Trail, Toronto, Ontario, M1C 1A4, Canada, Centre for Planetary Sciences, University of Toronto at Scarborough, 1265 Military Trail, Toronto, Ontario, M1C 1A4, Canada, Canadian Institute for Theoretical Astrophysics, 60 St. George St, University of Toronto, Toronto, ON M5S 3H8, Canada, Centre for Planetary Sciences, University of Toronto at Scarborough, 1265 Military Trail, Toronto, Ontario, M1C 1A4, Canada și încă vreo douăzeci de colective de oameni de știință, majoritatea din Canada. De ce din Canada? Păi ei au primit materialul adunat privitor la ‘Oumuamua!

Vă mai amintiți? În octombrie trecut, mai precis pe 24, a trecut la o distanță apreciabilă de Pământ, la 24 milioane kilometri un obiect de proveniență străină, adică nu făcea parte din Sistemul Solar.

Horoscop Toată lumea s-a înfierbântat, tabloidele au titrat că este o navă extraterestră, sfârșitul ne așteaptă, extratereștrii sunt pe capul nostru etc etc. Eu am râs, am zis uite dom’le ce chestie, se face din țânțar, armăsar!

După ce am citit emailul, destul de scurt, produs de zeci de colective de savanți astronomi și alți oameni de știință, nu prea mai mi-a venit să râd.

Emailul avea două părți. Ceea ce se va face public. O teorie cum că astfel de asteroizi ”pietroși” sunt probabil ceva comun în galaxie, în Univers și probabil că sunt opera sistemelor de sori duali, care, iar probabil, crează condițiile de gravitație pentru expulzarea unor asteroizi din sistemul binar respectiv, cu o viteză extraordinară.

A doua parte este FEYO, dar numai partea de concluzii, sau au greșit savanții, au fost distrați. Așa că o să vă spun partea de observații, să se ducă helicopterul negru în Canada, eu nu am nicio vină.

Asteroidul extrasolar are o formă foarte caracteristică, pare a fi cilindric cu o lungime de 400 de metri și cu un diametru mediu de 40 de metri. Această proporție de 1:10 se găsește și la Heavy Falcon, de exemplu.

Cât timp a fost observat a avut același albedo, deci nu se învârtește, sau se rotește, ci ramane constant pe traiectorie, cu axa mare de simetrie.

Traiectoria parcursă a fost cea mai potrivită, optimă, de parcurgerea a sistemului solar, fără să intre în sferele de atracție ale planetelor grele.

Traiectoria parcă a fost ”calculată” ca să folosească Soarele ca să sporescă viteza, efectul de praștie de la 26 km/s la peste 78 km/s. Ceea ce i-a permis să părăsească Sistemul Solar cu viteza de croazieră obișnuită de 26 km/s.

Se pare că ‘Oumuamua are o culore stacojie, roșu închis, aproape de maron, o culoare destul de răspândită în spațiu. Ceea ce poate însemna că a călătorit în spațiu un timp enorm, probabil că suprafața este acoperită de praf cosmic care s-a încrustat.

‘Oumuamua pare că provine din direcția stelei Vega din Lira.

Mai sunt câteva considerente, dar cred că ajung acestea.

Horoscop Uitasem să vă spun că ‘Oumuamua, în hawaiană înseamnă iscoadă, spion. ”Asteroidul” a fost descoperit din pură întâmplare de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), de la Haleakala Observatory în insula Maui, a arhipelagului hawaian, pe 19 octombrie 2017.

”Sunt multe taine între Pământ și Cer, Horațiu!” a spus nobilul Hamlet. Așa cum Scarlett O’Hara a spus, cum vă spun și eu, că mâine este o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC În propria zodie Berbecii simt un surplus de energie. Berbecii sunt gata de acţiune! Ceea ce încearcă de şase mii de ani să explice astrologii nativilor din zodia Berbecului este că nu trebuie să se repeadă la oricine si oricând. Adică este bine să ia viaţa în coarne, dar să fie puţin mai temperaţi în ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme personale. Adică viaţa nu este un joc de noroc. Adică să rişte mai puţin. Adică... mai multa diplomaţie şi prudenţă ! În ziua de 21 martie a anului 2018 de la naşterea Hristosului şi 7526 de la Facerea Lumii, deie Domnul să nu fie ultimul, cei născuţi începând cu echinocţiul de primăvară, adică din nou zodia Berbecului, sunt tare înclinaţi să se implice in mici bârfe delicioase sau, în intrigi de harem.

TAUR Modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale. Fii atent(ă) la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi sau familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. Doreşti o schimbare, ceva nou, orice, numai să nu mai auzi şi să simţi aceleaşi lucruri, majoritatea plictisitoare şi neinteresante. O ieșire în oraș, dacă nu ninge, nu ar fi o idee rea!

GEMENI O zi favorabile prin oportunităţile care ţi se oferă. Ziua de astăzi este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul afacerilor şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permit să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări.

