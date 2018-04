Gigi Becali ANUNȚĂ că SE RETRAGE din fotbal. „Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta. Nu mai înțeleg nimic”

Gigi Becali a ieșit la atac după victoria chinuită obținută, duminică, de FCSB, în fața celor de la CSM Poli Iași (1-0). Finanțatorul a anunțat că e posibil să se retragă.





Gigi Becali n-a fost încântat de succesul înregistrat de FCSB în fața formației CSM Poli Iași (1-0). Finanțatorul „roș-albaștrilor” a declarat că este inadmisibil formația sa să fie dominată, pe teren propriu, în condițiile în care beneficiază de superioritate numerică. La cald, Becali a vorbit despre retragerea din fotbal.

„Sunt atât de amărat... Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. O să spuneți că nu sunt consecvent. Eu când spun că am jucători valoroși, spun că așa i-am luat. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe ei. Florinel Coman are mingea la el, pe contraatac 4 contra 2, și o pierde. Era să luăm și gol. Nu am cum să fiu bucurus. Are dreptate Cioinac. Am dat 5 milioane pe Coman și Nedelcu și nu merită. La Benzar se vede valoarea, dar joacă doar când vrea. O să iau două pachete de țigări când merg la echipă și o să le dau câte unul fiecăruia, lui Coman și Benzar. Să văd dacă le-am nimerit marca favorită. Ovidiu Popescu joacă de doi ani la Steaua și dă mingi numai la adversar. E atât de speriat. Budescu e singurul care joacă. Nu FCSB e pe locul 1, ci Budescu. Fără el nu făceam nimic. Suntem morți fără el. O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic", a spus Becali la Digi Sport.

