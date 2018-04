FCSB, lider cu chiu, cu vai. Becali s-a săturat de fotbal

„Roș-albaștrii” au depășit-o pe CFR Cluj, în clasament, dar prestația din meciul cu CSM Poli Iași (scor 1-0) l-a deprimat pe fi nanțator. Gigi și-a anunțat, din nou, retragerea din fotbal.





FCSB a câștigat chinuit partida cu CSM Poli Iași, disputată, duminică seara, pe „Arena Națională”, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.

Chin mare și cu un om în plus

„Roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0, grație unei execuții remarcabile, ce i-a aparținut lui Constantin Budescu. Succesul a dus-o pe FCSB pe primul loc al clasamentului, la egalitate de puncte cu CFR Cluj (35).

Oamenii lui Nicolae Dică au avut mari probleme contra moldovenilor, chiar și în ultimele 20 de minute, atunci când au beneficiat de superioritate numerică.

Exprimarea incoerentă de pe teren și evoluțiile mediocre ale multor jucători l-au scos din minți pe Gigi Becali. Finanțatorul și-a desființat toată echipa, din ecuația criticilor fiind extras atacantul Constantin Budescu.

„Sunt atât de amărat... Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. O să spuneți că nu sunt consecvent. Eu când spun că am jucători valoroși, spun că așa i-am luat. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe ei. Florinel Coman are mingea la el, pe contraatac 4 contra 2, și o pierde. Era să luăm și gol. Fără Budescu suntem morți”, a afirmat Becali la Digi Sport.

La fel ca și cu alte ocazii, latifundiarul a vorbit despre ideea de-a renunța la fotbal, dar afirmațiile au fost făcute la cald. „O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic”, a conchis Gigi.

