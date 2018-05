E OFICIAL - Decizie fără precedent: Ce se întâmplă cu Premierul Nobel pentru Literatură de anul acesta

O decizie a membrilor Academiei Suedeze, reuniţi joi seară, vine ca un trăznet pentru cei care aşteaptă cu sufletul la gură momentul decernării Premiului Nobel pentru Literatură. Potrivit jurnaliştilor de la Vanguardia, citaţi de news.ro, premiul respectiv nu va fi decernat anul acesta.





Decizia ca Premiul Nobel pentru Literatură să nu fie acordat în acest an a fost luată, joi, de către Academia Suedeză ca urmare a celei mai mari crize din istoria înaltului for suedez: scandalul privind hărţuiri sexuale în care a fost implicat soţul academicianei Katarina Fristenson. Cea mai mare criză din istoria Academiei Suedeze are drept consecinţă suspendarea celui mai aşteptat premiu Nobel al anului.

Criza Academiei a fost declanşată în noiembrie 2017, dată la care cotidianul suedez Dagens Nyheter a publicat mărturiile a 18 femei care afirmau că au fost hărţuite sexual de Jean-Claude Arnault, căsătorit cu academiciana Katarina Fristenson care, în urma scandalului, a preferat să se retragă. La scurt timp, alţi şapte din cei 18 membrii ai Academiei Suedeze şi-au anunţat demisia. Plecările în masă ale membrilor Academiei reduc la 11 numărul celor rămaşi activi. Însă, statutul prevede prezenţa în Academie a 12 aleşi. Regelui Carl Gustaf îi revine misiunea de a modifica regulile şi este pregătit să o facă, după cum a declarat, scrie Le Monde.

Instituţia s-a adresat biroului de avocatură Hammarskiöld & Co pentru a investiga învinuirile de hărţuire sexuală, potrivit unui comunicat transmis la începutul acestei săptămâni.

"Investigaţia a dezvăluit comportament inacceptabil într-o formă nedorită intim care a avut loc într-adevăr, însă vestea nu a fost transmisă în Academie. Academia nu a ştiut nimic în legătură cu ceea ce ar putea fi descris ca abuz sexual".

Pagina 1 din 1