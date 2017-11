Drumul dureros către succes al femeii fenomen. MIRELA RETEGAN, creatoarea Gașca Zurli: „Am primit telefoane de amenințare în miezul nopții”

A cunoscut succesul fulminant după ce ea deja își clădise o carieră ca jurnalist de investigații și om de radio. Mireala Retegan, pe parcursul a 20 de ani, a condus Radio Transilvania, a fost șefă la NaționalFM, a fost corespondent BBC, ProTV, Mediafax. Când adunase un număr impresionant de funcții și succese în C.V. a fost forțată să renunțe la tot și să se reinventeze.





Fac parte din categoria jurnaliştilor care ştiu ce înseamnă să-ţi fie ameninţată viaţa şi să fie pusă în pericol siguranţa familiei tale. Fac parte dintre oamenii de presă care au fost treziţi în toiul nopţii de telefoane de amenin- ţare. Am simţit dalele reci ale unui culoar în care un domn semianalfabet, dar într-o funcţie de conducere, m-a înghesuit şi mi-a scuipat printre dinţi un „cine pi*da mă-tii eşti tu, să- mi strici mie socotelile?“, a povestit Mirela, în urmă cu ceva timp, însă la vremea în care ea făcea aceste mărturisiri, notorietatea ei nu era atât de mare. „Am trăit vremurile în care o corespondenţă la BBC declanşa un scandal politic şi zbura un preşedinte al Senatului. Iar când un domn poliţist mi-a şoptit la ureche «vezi că vor să te aresteze, dacă nu pot să-ţi închidă gura», am înţeles că nu vreau să fiu martir. Mi-a fost greu să accept că trebuie să renunţ, dar am făcut-o. Pentru mine, pentru copilul meu, pentru părinţii mei, pentru tot ce ce pot să fiu şi să fac. Am părăsit tot: casă, oraş, serviciu, prieteni. Am suferit ca un câine”, a povestit „mama” Zurli.

Au plecat în turneu cu doar 10 bilete vândute

După patru ani de la înființarea firmei de evenimente pentru copii „Zurli”, Mirela și echipa au plecat în turneu: „Nu știam nimic despre ce impact avem în țară, habar nu aveam câți copii au auzit de noi, câți părinți ne plac, dacă oamenii ne iubesc și dacă își doresc să vină la un spectacol cu Gașca Zurli. Am plecat spre Târgu Mureș cu inima cât un purice. Pe online se vânduseră 10 bilete. Mă pregăteam pentru ce era mai rău. La ora 4 eram la Casa de Cultură. Oamenii de la sală nu știu cine suntem, dar ne privesc sceptici și ne spun că întreabă mulți părinți de noi. Nu mai înțelegeam nimic, stomacul era ghem și inima purice. Îmi asumasem un eșec, eram pregătită, dar îmi doream din tot sufletul ca lucrurile să stea altfel. La fără 5, Amalia mă anunță: «Șefa, am închis ușile. Nu se mai poate intra. Lumea stă și în picioare pe culoar, nu mai am unde să-i las»”, a povestit Mirela Retegan. Au trecut zece ani de când a dat startul aventurii Zurli și acum ea împreună cu gașca umplu până la refuz cele mai spațioase săli din România, conturând astfel una dintre cele mai impresionante povești de succes a vremurilor noastre.

A construit un imperiu din dragoste pentru fiica ei

Mirela Retegan a făcut dintr-o simplă joacă, din dorința de a-i explica Mayei, fiica ei, lumea din jur într-un context pozitiv și educativ, un imperiu. Spectacolele Gașca Zurli se vând total în mai puțin de trei zile, cererea de turnee în țară este permanentă, iar CD-urile cu jocuri în trafic dispar de pe tarabe imediat după lansare. Creatoarea Zurli a scris și patru cărți, iar 14 dintre personajele Zurli, îndrăgite de copii, sunt rodul imaginației ei. De asemenea, Mirela a scris aproape 100 de cântece care acum sunt feredonate și memorate de copii și părinți.

