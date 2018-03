DRAMA LA EXATLON! Decizia care va determina o SCHIMBARE MAJORĂ în concurs. Concurenta care a REVOLTAT pe toată lumea, cu comportamentul ei

Fanii sunt revoltați în privința unei concurente de la EXATLON, susținând că este prefăcută, răutăcioasă și mincinoasă.





Este vorba de Alina, concurenta din echipa „Războinicilor”, care a primit o ploaie de jigniri din partea fanilor emisiunii.

„Adevărul este săraca Alina, că se face din ce in ce mai urâtă! Cred că şi de la răutate i se trage! Un om indiferent de trăsăturile mai nereuşite pe care le are, dacă emană bunătate şi are caracter este un om plăcut şi frumos! Am observat că ştie să vb şi cursiv in unele ocazii, nu cum face la cameră!

Când o întreabă ceva Cosmin Cernat,parcă screme cuvintele ,până alege ce să rostească”, a declarat un urmăritor al concursului, potrivit Cancan.ro.

„Alina este cu doua fete, este falsa”, a mai comentat un fan.

„Alina este rautacioasa si mincinoasa”, a spus altul.

“Sunt momente cand imi vine sa plang, cand imi aduc aminte ca am dormit in cotet cu niste oameni, cand batea ploaia foarte tare si noi ne strangeam precum puii langa closca. I-am zis Alinei ca publicul va decide.

Asa cum am impartit mancarea cu colegii de aici, imi aduc aminte ca si la casa de copii unde am crescut pana la varsta de 9 ani, imparteam fiecare gram de mancare”, a spus concurenta Mariana.

Surpriza serii de miercuri a venit în urma anunțului făcut de prezentatorul emisiunii, care a precizat că, începând de sâmbătă concurenții își pot alege adversarul fără a mai apela la strategiile de echipă de până acum.

“De la jocul urmator, alegerile vor fi facute individual, deci puteti alege pe cine vreti! Si voi, si Faimosii!

Nu va mai exista momentul strategiilor. Acesta este regulamentul si el se aplica in momentul in care apar aceste discrepante numerice foarte mari intre echipe”, a anuntat Cosmin Cernat.

Pagina 1 din 1