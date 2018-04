Mesaj pentru Dragnea, cu ocazia mitingului pentru familia tradițională. „Un șmecher uns cu toate alifiile. Dar este atât de sfântă tema...”

Mirel Curea a fost duminică seara, alături de Mugur Ciuvică, invitatul Danei Chera la emisiunea ”Adevăruri de viață”, de la Antena3. Jurnalistul a vorbit despre marele miting de susținere pentru familia tradițională anunțat de PSD, devoalând ce înseamnă această mișcare pentru societatea românească și cât va ”atârna” acest miting pentru popularitatea PSD.”Eu pe copii îi consider bijuteriile unice ale existenței noastre. Putem să facem mișto de tot, dar undeva trebuie să ne oprim. Eu mă opresc aici”, a declarat prim redactorul-şef adjunct al EVZ.





„Este un prilej ca eu să-mi exprim parerea despre familie. Atunci cand s-au strans semnaturile, m-am ocupat și eu de chestia asta si am strans niste semnaturi pe care le-am dus la biserica din cartier. Vă spun sincer, nu am folosit nici un argument religios. Le-am explicat juridic.

Eu pe copii ii consider bijuteriile unice ale existenței noastre. Putem sa facem misto de tot, dar undeva trebuie sa ne oprim. Eu ma opresc aici. Sunt un om cu umor, sunt un pamfletar oribil cand ma apuca, dar am zone unde amutesc familia, copiii”, a declarat Mirel Curea.

Ce a spus jurnalistul despre Dragnea

”Îl consider un șmecher uns cu toate alifiile. Sigur, el speculează asta, dar este atat de sfanta tema... Ce va câștiga PSD? O popularitate fantastică. În primul rând, o să rupă un prag critic. Nehotărâții. O să-i atragă pe nehotărâți”, a mai devoalat jurnalistul referitor la marele miting anunțat de Dragnea. Dragnea a făcut ANUNȚUL! PSD organizează un miting URIAȘ în România. Care este MOTIVUL

Șeful PSD a făcut anunțul organizării marelui miting

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat că mitingul care este programat pentru luna mai va avea ca temă susținerea familiei tradiționale.

„Am adoptat câteva decizii importante. Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susținerea familiei tradiționale. Vreau să organizăm acest miting și am luat decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc privind abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea, la finalul şedinţei CEx.

Ideea organizării unui miting de amploare al PSD nu este deloc nouă. Și în luna decembrie 2017 social-democrații au discutat și, în final, au decis organizarea mai multor manifestații, în București și în alte mari orașe din țară. „Va fi un miting de protest, nu pentru susținerea Guvernului, a lui Dragnea, a programului de guvernare. E un miting împotriva statului paralel, împotriva abuzurilor, împotriva ascultării telefoanelor. Un miting pe care românii l-au cerut. Mesajul este că aceasta este majoritatea, aceștia sunt românii, care vor altceva, mesajul poate o să fie receptat și la Bruxelles”, declara atunci Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD.

