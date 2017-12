Își dă Dragnea demisia din fruntea PSD? Vezi declarațiile liderului social-democraților

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru Antena 3, că, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecării sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru că „s-ar considera un mare semn de slăbiciune pentru partid”.





Întrebat de către jurnalistă dacă l-a bătut gândul să plece pur şi simplu din fruntea PSD, Dragnea a afirmat că au fost multe discuţii pe acest subiect. „Am avut foarte multe discuţii în partid despre şi pe marginea acestui subiect şi de fiecare dată colegii au spus să nu existe niciun fel de ezitare în privinţa asta. Absolut niciun fel de ezitare. Ok! Mergem mai departe. (...) Dacă cedez s-ar considera un mare semn de slăbiciune pentru partid şi partidul ar putea să intre într-o perioadă de mari frământări care ar şubrezi şi partidul şi coaliţia şi guvernarea, implicit, ceea ce nu se doreşte. Asta nu înseamnă că e simplu pentru mine", a menţionat Dragnea.

Mai mult, liderul PSD a declarat în cadrul interviului că împotriva sa s-a dus o campanie de demonizare personală. „Atacurile au fost personalizate, atacurile au fost hiperpersonalizate, au fost atacuri de campanie de demonizare personală. Când ataci un partid într-una e o chestiune difuză. Trebuie să ai, de exemplu când suntem la guvernare, o guvernare foarte proastă. Guvernarea a fost una cu efecte bune, este pentru prima dată când un program de guvernare bun se pune în practică pe perioada acestui an, dar scandalul a fost foarte mare. Noi adoptam măsuri clare, certe, oficiale şi se spunea: chiar dacă au fost adoptate, nu o să fie bani. Acum câteva zile spunea cineva în Parlament că de fapt am minţit şi nu am mărit pensiile, adică deja nu se mai discută în limita raţionalului", a spus Dragnea la Antena 3.