Dosarul FAMILIEI COSMA se va REJUDECA!!! VICTORIE uriașă a JUSTIȚIEI cu adevărat INDEPENDENTE. BREAKING NEWS

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea dosarului în care Mircea şi Vlad Cosma au fost judecaţi pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Decizia a fost luată de Completul de 5 judecători al ÎCCJ cu majoritate.





Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat, luni, la Instanţa supremă în dosarul în care Sebastian Ghiţă este acuzat că ar fi intervenit pe lângă şefi din Poliţie şi Parchete. Cosma jr. a relatat cum procurorul Mircea Negulescu l-a pus să semneze declaraţii false, ca martor protejat, pe care le folosea apoi tot împotriva lui.

„Îmi aduc aminte de râsetele lui Onea, Negulescu şi ale polițistul judiciar Iordache din birou când se introduceau pasaje neadevărate, care mă incriminau pe mine. Trebuia sa semnez declarația pe care nu am citit-o dar am văzut ce s-a redactat şi era în stilul lui Negulescu: am auzit, mi se pare că, ştiu că...”, a declarat Vlad Cosma.

Fostul deputat a susţinut că cei doi procurori s-au jucat cu el de-a „poliţistul bun – poliţistul rău”. „ Am mai primit telefoane de la Negulescu să mă întrebe dacă m-am răzgândit (n.r. – să îl denunţe pe sebastian Ghiţă), dacă tata s-a răzgândit pentru că are dosar şi poate să beneficieze de anumite lucruri. A spus că domnul Onea așteaptă răspuns, că este nervos, că tata are o vârstă şi o să moara în pușcărie. (...) Juca un rol, Negulescu era cel bun şi Onea cel rău”, a mai spus fostul deputat.

La ultimul termen al procesului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a avut loc în 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzaţiile şi le-a prezentat magistraţilor planşe cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judeţean Prahova.

„Resping toate acuzaţiile. Judeţului Prahova i se spune în glumă al 53-lea stat al SUA. Volumul de investiţii a dus la crearea a 11 parcuri industriale cu un total de 46.000 de angajaţi. Ar fi trebuit să primesc o decoraţie pentru asta”, a declarat Mircea Cosma în instanţă.

La rândul său, fostul deputat Vlad Cosma - cel care i-a acuzat pe procurorii DNA Ploieşti că ar fi falsificat probe în dosare - a afirmat, la instanţa supremă, că nu îi este frică pentru că dosarul are la bază probe false.

La ultimul termen al procesului de la ICCJ a mers şi Andreea Cosma, care a spus că a venit pentru a-şi susţine familia, dar şi pe alţi cetăţeni care au reclamat abuzuri ale procurorilor, precum Sebastian Ghiţă, care aşteaptă de la ea, în calitate de deputat, să le apere drepturile. Ea a susţinut că are încredere în înţelepciunea magistraţilor instanţei supreme, afirmând că la prima instanţă, care a dispus condamnarea lui Vlad şi Mircea Cosma, era altă situaţie - procurorul Mircea Negulescu era în funcţie, iar multor martori le era teamă să vorbească.

Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat, pe 1 noiembrie 2016, de magistrații Curții Supreme la opt ani de închisoare, în timp ce fiul său, deputatul Vlad Cosma, a primit cinci ani de închisoare.

