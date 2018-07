DNA se DESTRAMĂ? REGIMUL instaurat de KOVESI a dus instituția la RUINĂ. VALUL de ACHITĂRI în DOSARELE FABRICATE cu ajutorul SRI continuă

DNA încasează înfrângere după înfrângere. Noi achitări în dosarele fabricate de Laura Codruța Kovesi cu ajutorul SRI au apărut în ultimele zile, făcând ca numărul achitărilor pronunțate de instanțe să crească la 209, doar în primele șase luni ale anului.





În fiecare zi, judecătorii oferă dovezi despre falimentul Direcției Naționale Anticorupție sub conducerea Laurei Kovesi. Lista cu achitările încasate de parchetul lui Kovesi de la inceputul anului și până în 30 iunie 2018, dezvăluia că în primele șase luni ale anului, DNA strânsese nu mai puțin de 207 achitări. Cifra se modifica însă cu fiecare zi ce trece. Alte două achitari au fost pronunțate, luni 2 iulie 2018, astfel că numărul achitărilor pronunțate de instanțe în dosarele DNA a ajuns la 209.

„Tribunalul Harghita a dispus achitarea fostului primar din Gheorgheni, Mezei Janos (foto 2), trimis in judecata in 2015 pentru pretinse fapte de abuz in serviciu, santaj si instigare la delapidare. Concret, Mezei Janos a fost achitat pentru abuz in serviciu in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala”, pentru santaj in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza II din Codul de procedura penala - “fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”, iar pentru instigare la delapidare in temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”.

De asemenea, Tribunalul Harghita a dispus si achitarea secretarei din Primaria Gheorgheni, Eva Csilla Barabas, pentru acuzatia de delapidare, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala – „fapta nu exista”.

Trebuie precizat ca dosarul care s-a soldat cu achitare la Tribunalul Harghita a fost fabricat de DNA cu spijin de specialitate de la SRI.

Sentinta nu este definitiva”, scrie Luju.

Minuta Tribunalului Harghita:

„Solutia pe scurt: I. in temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. b Cod proc. pen. achita pe inculpatul Mezei Janos (cu date) pentru infractiunea de abuz in serviciu, prevazut de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., art.5 alin.1 Cod penal, intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala. In temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. b Cod proc. pen. achita pe acelasi inculpat Mezei Janos pentru infractiunea de santaj, prevazut de art.13 ind.1 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.1, 2 si 3 C.pen., intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de legea penala. In temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. a Cod proc. pen. achita pe acelasi inculpat Mezei Janos pentru infractiunea de instigare la infractiunea de delapidare, prevazut de art.47 C.pen. raportat la art.295 C.pen., intrucat fapta nu exista.

II. In temeiul art.396 alin.5 raportat la art.16 alin.1 lit. a Cod proc. pen. achita pe inculpata Barabas Eva Csilla (cu date) pentru infractiunea de delapidare, prevazut de art.295 C.pen., intrucat fapta nu exista.

Respinge pretentiile partii civile Virag Zsolt. Constata ca partea vatamata S.C.Monturist S.R.L. nu s-a constituit parte civila. Dispune ridicarea sechestrului asigurator dispus prin ordonanta procurorului din data de 06.05.2015. Respinge cererea partii civile Virag Zsolt privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare. in baza art. 275 alin.1 pct.4 alin.3 C.proc.pen cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica azi 02.07.2018”.

Pagina 1 din 1