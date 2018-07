DEZVĂLUIRILE celui mai mare AVENTURIER din LUME: „Citesc din BIBLIE în fiecare DIMINEAȚĂ”

Bear Grylls se teme să sară cu parașuta, din cauza unui accident suferit în trecut, își începe ziua bând smoothie și citește pasaje din Biblie ca să se liniștească.





Neînfricatul Bear Grylls, aventurier, care l-a învățat pe Barack Obama tehnici de supraviețuire și care săptămâna aceasta poate fi urmărit la Discovery Channel, în seria “Shark Week”, a dezvăluit lucruri neștiute despre sine într-un interviu inedit.

„Când eram în armată, mi-am fracturat vertebrele T8, T10 și T12 într-un accident de parașutism în sudul Africii. După acel moment, voi simți mereu o teamă când voi sări cu parașuta, în timpul filmărilor. De asemenea, există întotdeauna acea mână pe umărul meu, de la un membru al echipei noastre care, știind că este greu pentru mine, mă va încuraja să-mi înfrunt încă o dată cu această frică.

Trebuie să vă înfruntați temerile și să înțelegeți că frica este acolo pentru a ne întări. Timpul, experiența și o mulțime de situații în care am supraviețuit ca prin urechile acului, m-au învățat că cel mai bun mod de a face față fricii nu este să fugi de ea, ci să o confrunți.

Îmi incep fiecare zi cu un smoothie vegetarian, cu mult ghimbir și, apoi o continui cu un antrenament fizic scurt, de maximum 30 de minute și sunt gata de acțiune. De asemenea, încerc să îmi fac timp și pentru un moment de liniște, când citesc un fragment dintr-una din incredibilele povestiri biblice. Asta mă ajută întotdeauna să fiu concentrat și, în același timp, conștient de unde provine ajutorul meu.

De-a lungul anilor, au existat numeroase momente în care m-am aflat la limită. Parașute care nu se deschideau, mușcături de șarpe sau când am fost prins captiv în ape furioase. Și nu pot uita de crocodilii mari, care nu iartă pe nimeni! Cel mai dur loc a fost Siberia, în timpul iernii; acolo, numai să încerci să rămâi în viață la -40 grade Celsius este o provocare în sine! Cele mai bune momente sunt filmările în care am ocazia să am alături invitați speciali, pe care îi pot aduce mai aproape de ceea ce înseamnă cu adevărat aventura”, a spus Bear Grylls, conform Libertatea.

Pagina 1 din 1