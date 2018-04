Dezvăluiri INCREDIBILE despre o concurentă de la Exatlon. Adevărul despre COMPETIȚIE: „Ne-au AVERTIZAT...”

Abia întoarsă de la Exalton, Mariana a participat la o cursă în Franța, pe care a abandonat-o la jumătate, iar acest lucru a strânit curiozități.





Din păcate, maratonista noastră a abandonat cursa. Mariana Nenu a dezvăluit, cu sinceritatea care o caracterizează, adevăratul motiv pentru care a trebuit să se oprească la câteva ore de la start, scrie Wowbiz.ro.

„Pot spune ca am avut o alergare in grafic pana la 6 ore. Dupa 6 ore incepusem sa am dureri abdominale ca si cand mi-ar veni menstruatia. Cand am plecat in Republica Dominicana pe 3 Ianuarie, ne-au avertizat doctorii ca nu o sa mai avem menstruatie acolo din cauza climei si a lipsei de mancare si sa nu ne speriem. Asa ca in cursa de 24h, dupa 6 ore am mers cu durerile alea si cu multe varsaturi si diaree, dar astea au trecut ca mi-a dat Ben (n.r. persoana care a plecat din Romania pentru a o sprijini pe Mariana in competitie) medicamente.

Dar am ramas cu durerile de burta groaznice. Pot spune ca am mai facut pana la 10.58 diferenta de km pana la 110 km. In acel moment, Ben a decis sa ma opresc, sa nu mi se intample ceva, spunand ca sanatatea e mai importanta, ba chiar eu vroiam sa continui pana la 10 a 2 a zi si el a zis nu ca mi se vor bloca muschii, si chiar mi-a rupt si numarul, explicandu-mi cum sta mersul. Am plecat pe jos, cu bagaj cu tot ca acolo nu circula noaptea taxiurile, ne-am oprit pe o margine a străzii, chiar am atipit acolo langa bagaj la 2 noaptea”, sunt explicatiile Marianei despre motivele care au dus-o sa abandoneze cursa din Franta, conform aceleiași surse.

Pagina 1 din 1