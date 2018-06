Demisie din board-ul ATCEE 2021

Furtună la vârtul Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021. Pe lângă nemulțumirile din rândul societății civile, și anumiți reprezentanți ai board-ului organizației au decis să demisioneze. Seria a fost deschisă, acum câteva luni, de președintele de onoare, ilustrul Ioan Holender, timișoreanul care a fost director al Operei de Stat din Viena, rămas, după pensionare, consultant artistic al instituției. Acesta a renunțat public la funcția oferită de ATCEE menționând că nu își vede rostul, atât timp cât nu a fost ncioodată consultat.





Sâmbătă, Corina Răceanu, reprezentanta Institutului Intercultural în board-ul ATCEE, a anunțat că demisionează, scrisoarea prin cea părăsește organizația fiind făcută publică pe Facebook de scriitorul Daniel Vighi.

”Doresc sa va anunt demisia mea din Bordul Asociatie Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021. Este un moment dificil pentru mine. Am contribuit, in cei exact 7 ani de cand lucrez gratis pentru acest deziderat (incepand cu iulie 2011 cand am elaborat si depus proiectul Poles of Cultures impreuna cu colegi mei), cu multiple resurse pe care fie le-am oferit direct prin activitatea mea fie am sprijint alte organizatii sa contribue la atingerea obiectivului nostru. Desigur, n-am primit nici macar un simplu multumesc in toata aceasta perioada, n-am impartasit colectiv un succes colectiv, n-am mai fost informati si am comunicat din ce in ce mai greu fiind marginalizati din ce in ce mai mult. Am fost sincera cu voi de la incept si sunt si acum, toate acestea ma fac sa simt o mare dezamagire pt ca ne-am indepartat de idealul cu care am pornit la drum.

Din pacate, personal am patit exact ca-n bancurile de pe vremea noastra cu Radio Erevan: nu s-a dat, s-a luat! Am platit cu un accident vascular cerebral ischemic acest efort, am platit cu jigniri aduse de un coleg din bord, am platit cu ironiile operatorilor culturali care ma intrebau ce se mai intampla la Capitala Culturala si eu eram fara raspuns: n-am stiut ca Norbert si Marcela si-au dat demisia, am aflat in controversele purtate cu domnul Popovici la intalnirea din februarie de la Primarie. De aceea in perioada iunie 2016-decembrie 2017 - adica un an si jumatate, n-am participat la intalnirile bordului si n-am aprobat proiectul Birdhouse (care de altfel nu a fost propus de Institut). Cat despre sedinta din decembrie 2017 pt aprobarea bugetului pe 2018 am intrebat despre problema incompatibilitatii iar doamna Simona Neumann ne-a informat ca a fost modificat Statutul si ca nu suntem in aceasta situatie. Pe de alta parte, daca s-ar fi explicat conceptul sub care ar trebui sa se lucreze - de fapt putem functiona foarte bine ca un Grup Local de Actiune, atunci intradevar nu exista problema incompatibilitatii. Este adevarat ca eu n-am reprezentat Institutul in bord - eu am aderat ca o simpla persoana dornica sa ajute la obtinerea titlului dar am ajuns astazi sa fiu privita ca "profitand" de acest lucru pe cand eu personal n-am primit 1 leu de la Asociatie din potriva am adus!!!

Tin sa va multumesc tuturor pentru energia, bunavointa, inteligenta, cultura si creativitatea de care ati dat dovada, pe mine m-ati imbogatit enorm. Va cer scuze daca uneori v-am derajat cu stilul meu impetuos, tot ce am facut a fost din credinta ca meritam aceasta unica sansa!

Doresc sa va asigur pe toti de respectul si pretuirea mea. Impreuna am facut o echipa excelenta!” – este textul integral al demisiei care a fost transmis la toți membrii consiliului director al ATCEE.

