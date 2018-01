Declarație de dragoste. Istoriile lui Alex Ștefănescu

ÎN STILUL LUI GABRIEL LIICEANU. Ştiţi prea bine, doamnă, cât de degradată e societatea românească în momentul de faţă... Vă cer imperios să aveţi conştiinţa responsabilităţii dumneavoastră şi să nu măriţi această degradare, aruncând încă un om în neantul deznădejdii.





Omul sunt eu. Sistemul meu de iluzii a funcţionat perfect înainte de a vă cunoaşte. Acum e în plină dezagregare. Şi totul pleacă de la o dezastruoasă lipsă de reciprocitate a dragostei pe care v-o port. Sinele meu e îndrăgostit de sinele dumneavoastră. Dar sinele dumneavoastră nu e îndrăgostit de sinele meu. Dumneavoastră mă ignoraţi şi mă mai şi traduceţi cu virtuozitatea cu care l-am tradus eu pe Heidegger. Erosul, vă rog să citiţi cu luare aminte această propoziţie, are nevoie de un ethos. Nu mă dezamăgiţi! Eu sunt, oricum, revoltat împotriva condiţiei umane. M-am născut fără să fiu întrebat dacă vreau să mă nasc. Şi am să mor fără să fiu întrebat dacă vreau să mor. Practic, mă aflu sub efectul unui contract pe care nu se ştie cine l-a semnat în locul meu. Nu mă trataţi şi dumneavoastră cu aceeaşi indiferenţă cosmică!

Pretenţia mea e minimă şi în conformitate cu normele stilului de viaţă european. Vreau să mă acceptaţi întru dumneavoastră, ca să desăvârşesc ceea ce săvârşesc numai în imaginaţie. Pentru mine, în momentul de faţă, sunteţi un edificiu, pe care scrie cu litere mari „intrarea interzisă”. Această interdicţie eternizată vă descalifică, ar putea fi vorba de o încremenire în proiect. Nu mă obligaţi să vă trimit o scrisoare deschisă! Am trimis destule! Redaţimi, doamnă, capacitatea de a comunica în mod confidenţial cu o femeie. Nu fiţi intratabilă ca Herta Müller. No, hai!

ÎN STILUL ALINEI MUNGIU-PIPPIDI. Te iubesc și sunt sigură că mă iubești și tu, dar încă nu ți-ai conștientizat dragostea, asta e problema în România, bărbații află de la femei că sunt îndrăgostiți, am citit și o declarație a Clubului de la Roma, peste cincizeci la sută din bărbații români tac atunci când își întâlnesc sufletul-pereche sau fug. Nu întâmplător suntem țara cu cel mai mic coeficient de folosire a detergentului și cu cel mai mare număr de WCuri în curte, societatea civilă ar trebui să facă ceva în această privință. Ar fi bine să nu contribui și tu la alimentarea unor statistici care ne califică într-un mod compromițător și ne blochează accesul la Fondul Monetar Internațional. Aș putea face și un joc de cuvinte – dacă n-ai acces la femei, n-ai acces la F.M.I. −, dar nu putem pierde timpul cu umorul, trebuie să acționăm repede, Consiliul Europei e cu ochii pe noi.

Vino, deci, și ia-mă în brațe, voi fi cooperantă, tine, n-am să rămân pasivă, nu sunt o femeie cu mentalitate medievală, de genul celor care mai populează și azi România, din nefericire. Dacă nu știi să mă întrebuințezi, îți pun la dispoziție know-how-ul, e un pliant elaborat de Societatea Academică Română, cu bani de la Soros.

Nu am un punct G, dar am un ONG, este mult mai profitabil, în condițiile în care moneda națională tinde să se aprecieze în raport cu cursul altor valute. Ești căsătorit?! Serios?! Nu contează, am să depun în curând, în Parlamentul României, un proiect de legalizare a poligamiei, am deveni astfel și noi, românii, compatibili cu alte culturi de pe glob. Vorbim de multiculturalism, dar rămânem monogami! Te iubesc, trezește-te, iubește-mă și tu, fii european!

Opiniile exprimate de invitații EVZ aparțin autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al publicației