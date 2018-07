DECIZIA FINALĂ a Andreei Mantea. A LUAT COPILUL și A PLECAT din ȚARĂ. CE a DETERMINAT-O să facă asta

Andreea Mantea pare să nu dispere că a rămas fără loc de muncă. Şi-a luat băieţelul şi a plecat în vacanţă. Vedeta TV a făcut publică o imagine pe Facebook în care se află alături de David şi o prietenă de-a sa, pe o plajă din Turcia.





Andreea Mantea a lăsat în urmă stresul cotidian din București și se relaxează într-o frumoasă vacanță în Turcia, alături de băiețelul ei, David, și de o prietenă, care, de asemenea, și-a adus fetița cu ea.

Victor Slav si Andreea Mantea au ramas someri. Kanal D tocmai a anuntat ca emisiunea Wowbiz nu se va mai face din toamna. Soarta prezentatorilor Andreea Mantea si Victor Slav fiind incerta la postul turcesc. Emisiunea Wowbiz nu va mai reveni niciodata pe micile ecrane. Se pare ca show-ul inregistra audiente din ce in ce mai mici, chiar daca reprezentatii postului turcesc au incercat sa faca tot posibilul sa il salveze.

Andreea Mantea și Victor Slav au prezentat ultima emisiune Wowbiz din acest sezon, amândoi fiind copleșiți de emoție și tristețe. Bruneta nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi, însă a mărturisit că o să aibă mai mult timp pentru fiul ei, David.

“Am un nod in gat. Doamnelor si domnilor, iata ca s-a incheiat un nou sezon WOWbiz. Trebuie sa va multumim din tot sufletul pentru ca ne-ati fost alaturi de noi si in acest sezon, seara de seara, cifrele au aratat-o, intr-un numar destul de mare. Ma inclin inca o data in fata dumneavoastra si va multumesc din tot sufletul si din toata inima, caci fara de dumneavoastra nu am fi ajuns aici. Iata ca toate au un inceput, toate au un final. Trebuie sa vina si vacanta pentru noi. Pentru mine sunteti WOW‘, a spus Andreea Mantea.

"Si pentru mine, bineinteles", a completat-o Victor Slav. "Concediu placut celor care sunt in concediu si celor care urmeaza sa intre in concediu. Celor care au avut concediu, spor la munca. Numai bine, va iubim", a spus Victor Slav, conform romaniatv.net.

Și înainte de ultima emisiune, cei doi au făcut declarații. „Noi de obicei avem costume. de obicei, nu ne întrebăm unul pe altul, dar ne potrivim. Avem un simț, o chimie. Când eu simt să mă îmbrac în negru, ea se îmbracă în roșu. Când simt să mă îmbrac în roșu, ea nu se îmbracă în alb. Mie nu îmi place roșu-alb”, a dezvăluit Victor Slav.

Pagina 1 din 1