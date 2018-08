Cum a pus Liviu DRAGNEA umărul la înființarea PARTIDULUI GENERALILOR

Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a făcut mulți “prieteni” de când a preluat conducerea socialiștilor de la Victor Ponta, pe unii dintre aceștia dându-i pur și simplu afară din partid.





Unul dintre acești “prieteni” ai lui Liviu Dragnea este fostul deputat PSD Ninel Peia, care după ce a fost exclus a înființat, împreună cu generalii Mircea Chelaru și Constantin Onișor, Partidul Neamul Românesc, cunoscut și ca Partidul Generalilor, al cărui președinte este.

Dar cu ce l-a deranjat Peia pe Dragnea? Motivul nu are legătura cu politica, ci cu altceva mult mai bănos. Ne-o spune chiar victima: “S-a întâmplat numai după ce am reușit să devin o voce distinctă, și să încerc să apăr interesele esențiale ale neamului românesc. De fapt, am fost executat de Dragnea cel curat la inimă și buzunar pentru că demonstrasem cum își face de cap Big Pharma în România, ce pericole reprezintă vaccinurile aduse sub oblăduirea puterii de astăzi de te miri unde și când am încercat să aflu cine se află pe statul de plată al Big Pharma. Atinsesem un punct nevralgic și eram pe punctul de a declanșa un scandal care avea să încurce ițe care legau prea mulți politicieni de această afacere imundă. Presiunile au crescut imediat, și Dragnea nu și-a permis să sprijine o inițiativă menită să facă lumină în curtea din spate a capitolului sănătate în România. Atunci am și realizat că președintele PSD este și el parte a unei hore îndrăcite care nu face niciun bine României”.

- Chiar așa funcționează politica la noi, mă prefac mirat?

Ninel Peia: Ceea ce unii numesc astăzi ”politica mare” a ajuns o simplă sintagmă folosită ca să mascheze mișmașurile unei găști transpartinice de ticăloși pentru care România și românii nu înseamă nimic. Aceștia sunt guvernanți doar de interese personale și împing în față numai slugi care deja se închină la stăpâni ale căror interese nu include nici bunăstarea poporului, nici măcar integritatea teritorială a Patriei. Nici nu aveți idee câți trădători de țară sunt astăzi plătiți din chiar buzunarul națiunii…

- Și atunci v-ați hotărât să creați un partid nou?

Ninel Peia: Ideea exista mai demult, dar de abia atunci am realizat ce dimensiuni are plasa pescărească ale căror căror noduri sunt politicienii români vânduți pe mai nimic. Până să realizez că sforile care sufocă românii au ajuns sus, foarte sus în actualul sitem politic, încă speram în constituirea unui pol patriotic în sânul PSD. Din păcate, social democrația a fost definitiv compromisă prin acțiunile unui grup de interese potrivnic speranțelor populare.

Deci, care este menirea Partidului Neamul Românesc?

Ninel Peia: Noi am coborât pe eșichierul politic ca să ne asumăm ceea ce la alții se vede că au uitat complet, faptul că politicianul nu face decât să fie reprezentantul poporului și că el trebuie să lucreze numai în sensul de a îmbunătăți traiul românilor și a asigura continuitatea nealterată a conștiinței naționale cât mai departe posibil, în timp. În plus, noi vrem să dăm țării ceea ce niciun partid nu a putut crea în 28 de ani de la căderea comunismului. Partidul Neamul Românesc va promova numai personalități ce se vor pune total în slujba românilor și care au tăria de a-și jertfi interesele personale în favoarea binelui țării. Cu alte cuvinte ne vom canaliza toate eforturile pentru a aduce oamenii de stat înapoi în politica românească.

- Deci nu avem oameni de stat…

Ninel Peia: Din nefericire nu. Omul de stat, bărbatul de stat, nu este numai o voce în Parlament și Guvern sau imaginea unui costum elegant umplut cu vorbe goale. Bărbatul de stat este guvernat exclusiv de idea că menirea sa este să impună schimbările necesare pentru ca poporul său să o ducă cât mai bine, să fie demn și mândru de condiția sa de roman, oriunde, pe orice meridian s-ar afla. Partidul Neamul Românesc va fi incubatorul pentru noua generație de mari lideri români. Și, spre deosebire de partidele de azi, noi vom acționa numai în concordanță cu dorințele poporului. Vom reprezenta speranțele românilor, oriunde și oricând. Neamul Românesc va fi unicul stăpân de pe suprafața Pământului al partidului nostru. Noi vom pune capăt actualei bătăi de joc la care este supus românul de rând. Ajunge cu disprețul, ajunge cu ignorarea voinței naționale. Batjocura trebuie să aibă, și ea, un sfârșit. Țara are nevoie de oastea conştiinței naționale.

- Dar aveți și un dușman extern, pe miliardarul George SOROS…

- Orice personaj, extern sau nu, care lucrează împotriva intereselor României și a românilor nu ne poate fi prieten. Multiculturalismul neobolșevic promovat din ce în ce mai agresiv de SOROS nu urmărește nici progresul societății românești și nici propășirea neamului nostru. Nu, acest neobolșevism, nu este decât primul val, val ce ar trebui să ducă la transformarea Europei într-un Babilon modern. O șleahtă de proporții biblice alcătuită dintr-o masa uniformizată de indivizi lipsiți de identitate națională, o masa gregară fără rădăcini, trăind clipa în bătaia vântului, fără responsabilități și aflați la îndemâna oricăror idoli falși. Asta ne dorește SOROS, și banii lui au cumpărat și cumpără conștiințe gata să lucreze zi și noapte pentru acest scop ignobil. Atenție, SOROS nu este dușmanul României, ci al întregii Europe. Ungaria, Polonia, Cehia și Rusia au luat deja măsuri împotriva acestei noi ciume, în timp ce noi ne lăsăm tinerii să creadă că pot schimba lumea în bine dacă participă la adunările rezist. La ora actuală, avem indivizi impregnați de ideologia distructivă a lui SOROS mai peste tot, mai ales în apropierea centrelor de decizie, în jurul vectorilor de opinie și chiar în Guvern și Parlament. Și cum să nu îl considerăm, atunci, dușman pe acest urmaș al lui Marx via Karl Popper? Asta ne mai trebuie, o infecție neobolșevică…

- Probabil că susțineți și familia tradițională…

Pagina 1 din 2 12