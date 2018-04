CTP, ieșire NECONTROLATĂ. Milionul de oameni care susține familia tradițională, jignit de JURNALIST: Handicapați mintal!

Cristian Tudor Popescu a avut o reacție de-a dreptul halucinantă, în direct, jignindu-i pe cei care voi ieși la mitingul PSD pentru familia tradițională.





„Cu cine se bat acești un milion de oameni? Câte probleme au creat homosexualii din România? Așa putem să milităm să nu o ia munții Carpați din loc. Milionul ăsta de oameni poate să susțină și să îi împiedicăm pe câinii străzii să mai dea din coadă. Asta cu familia nu este primejduită de niciun fel. N-au năvălit dom’le homosexualii în România să își facă familii aici.

Crimele sunt între bărbat și femeie, familia tradițională chiar are probleme mari, rezultate din faptul că în foarte multe cazuri cel puțin unul din membrii familiei tradiționale e plecat în străinătate și rămân copiii cu bunicii sau cu o mătușă, aia mai rămâne din familia tradițională. Are probleme din pricina violenței, care e tot mai ridicată, a abuzurilor adulților asupra copiilor, a femeilor, că scade natalitatea, și asta nu din pricina homosexualilor. Familia tradițională are mari probleme și poate cea mi mare e dată de nivelul de trai. Problema e inflația, nu homosexualii. Familia tradiționala are probleme că în fiecare lună scade natalitatea. Aceasta nu este din pricina homosexualilor”, a declarat Cristian Tudor Popescu la un post de știri, conform antena3.ro

Acesta a continuat în stilul său caracteristic: „O să-i numesc pe cei care ies în stradă la mitingul ăsta, o să-i numesc mitingul handicapaților mintal. Persoane cu handicap mintal pe care trebuie să încerci să le ajuți. Să mergi la miting, ca să haulesti, să-ți pierzi niște ore fără să poți să faci nimic, o să-i numesc pe aceștia oameni cu handicap mintal. Sunt defavorizați din punct de vedere mintal. Nu pot decât să trag această concluzie. Un milion de oameni ca să ce, ca să te bați cu cine?”, a subliniat Cristian Tudor Popescu.

