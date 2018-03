Cronică de instanţă. Dilemele unui fost baron de Argeș, expuse în faţa Înaltei Curţi

Fostul șef al Consiliului Judeţean (CJ) Argeș Constantin Nicolescu (foto) a declarat în faţa magistraţilor că este nevinovat, că dosarul în care a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru fraude cu fonduri europene este unul politic și că este singurul președinte de CJ judecat pentru că a construit școli și poduri.





Acesta este al doilea dosar al lui Nicolescu, în care este deferit justiţiei pentru abuz în serviciu în legătură cu realibitarea a două poduri afectate de inundaţii. În primul dosar, pentru fraude cu bani europeni pentru reabilitarea școlilor, Nicolescu a fost condamnat la 7 ani și 8 luni închisoare, pedeapsă din care a executat o treime, fiind eliberat condiţionat anul trecut. Acum, al doilea proces al lui Constantin Nicolescu e pe final. Ieri, în faţa instanţei acesta a declarat: „Am experienţă, am fost președintele comisiei de control a SIE, am noţiunea și valoarea informaţiilor. În calitate de șef al CJ e clar că mi s-au înregistrat toate convorbirile. Întrebarea mea pentru mine e că dacă tot se știa de atunci, de ce nu am fost trimis în judecată imediat, nu după cinci ani?!”.

„Și v-aţi răspuns la această întrebare?”, a intervenit judecătoarea.

„Sunt judecat politic și dacă aș fi răspuns la anumite lucruri și la anumite presiuni...Văd că e o anumită reţinere. În două mandate am candidat la președinţia CJ din partea opoziţiei. S-au făcut presiuni asupra mea și, consider eu, și asupra celor care au făcut dosarul. Dumneavoastră credeți că eu, după 40 de ani de muncă, experienţă și răspundere, m-aș fi apucat să fac asemenea lucruri precum cele care mi se impută?! Din toată ţara, sunt singurul președinte de CJ judecat pentru școli și pentru pod!”, a declarat Nicolescu.

