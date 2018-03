CRITICI: „Toată lumea știe că a stat în pat cu cei de la CFR, cum să spunem acum că e fată mare?”

Adrian Porumboiu l-a criticat dur pe arbitrul Ovidiu Hațegan, la finalul partidei dintre CFR Cluj și FCSB, încheiată cu scorul de 1-1.





Adrian Porumboiu, fost patron al echipei FC Vaslui, a lansat un atac furibund la adresa lui Ovidiu Hațegan, după ce arbitrul a acordat ușor un penalty, pentru CFR Cluj, în meciul cu FCSB. Pe de altă parte, „centralul” ar fi trebuit să dicteze o lovitură de la 11 metri, pentru ardeleni, în repriza a doua a partidei din Gruia.

„Cum să dai la nivelul acesta un asemena penalty? E uluitor! Nu am niciun dubiu că Hațegan are locul lui bine stabilit în vitrina celor de la CFR Cluj. Hațegan e setat pe treaba asta. N-are cum să-i mai iasă din corp asta. Sângele lui e alb-vișiniu, câte trofee să mai pună Hațegan CFR-ului? Nu e prima dată, eu am spus în mai multe emisiuni. Încă de acum un an de zile repetam această afirmație. El nu trebuie să arbitreze CFR Cluj, așa ar fi corect. Hațegan ar trebui să fie și protejat, el nu trebuie trimis acolo! Toată lumea știe că a stat în pat cu cei de la CFR, cum să spunem acum că e fată mare? Compensarea unei greșeli nu e anularea primei greșeli. E încă o greșeală! E păcat, intervin multe discuții și nu e în regulă. A ajuns la un nivel la care nu se mai oprește. Între Hațegan și CFR Cluj e o legătură mai mult decât bolnăvicioasă. De unde să știe Alexandru Deaconu ce delegări să facă? El n-a făcut atâtea crime la viața lui?”, a spus Porumboiu la Pro X.

