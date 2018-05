Cream face DEZVĂLUIRI cutremurătoare. Ce s-a întâmplat în CASA EXATLON. A DEZVĂLUIT tot COȘMARUL! „Mă durea carnea pe mine...”

Ies la iveală noi detalii despre ceea ce s-a întâmplat în casa Exatlon! Claudia Pavel a trait clipe frumoase la Exatlon, însă a avut parte și de câteva momente groaznice. Mai exact, vedeta despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Cătălin Cazacu s-a luptat cu o erupție pe piele, apoi cu o entorsă, dar si cu arsurile solare.





Toata lumea stie despre problemele pe care le-a avut cantareata din cauza insectelor, care au muscat-o pe toata pielea si au adus-o intr-o stare groaznica.Cream a ajuns la spital in Republica Dominicana! “Am stat internata toata noaptea”!

“Ma durea carnea pe mine, asa dureri aveam. Uneori nu mai suportam, aveam senzatia ca mi se va desprinde carnea de pe os, ca-mi va cadea”,ne-a a povestit Claudia care inca n-a scapat in totalitate de piscaturile de pe piele, potrivit www.wowbiz.ro.

“Unele bube inca sunt infectate, eu o ajut sa le curete, sa puna dezinfectant, tratamente, sa scape de infectie. Acele musculite au atacat-o doar pe Claudia pentru ca are pielea alba, carnea alba. Ele sunt atrase de asa ceva. Ceilalti concurenti au pielea mai inchisa, de aceea au scapat. Avea cate 100 de piscaturi pe centimetru patrat, noaptea dormea cu cate trei perechi de pantaloni pe ea ca sa nu mai fie ciupita de aceste musculite”, a completat si Paula, sora lui Cream, confirmand astfel ca artista Claudia Pavel s-a chinuit ingrozitor la Exatlon. Se scrie ISTORIE la EXATLON! Concurenții au fost în stare de ȘOC. Nu s-a mai întâmplat așa ceva! „SUNTEM BLESTEMAȚI!”

Mai mult, pana acum, artista nu a mai povestit despre un episod petrecut la Exatlon in primele zile! Cream a ajuns la spital in Republica Dominicana, cu dureri mari si arsuri! “Intr-o seara, am fost dusa de urgenta la o clinica din Santo Domingo! Totul din cauza soarelui puternic! In loc sa imi dau cu o crema de protectie 50 UV, mi-am pus una de protectie 30 UV pe piele si a fost groaznic! Am facut fotodermie si mi s-a bagat cortizon in vene pentru a putea sa imi revin! Am stat internata toata noaptea”, a dezvaluit frumoasa femeie!

