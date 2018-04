Se scrie ISTORIE la EXATLON! Concurenții au fost în stare de ȘOC. Nu s-a mai întâmplat așa ceva! „SUNTEM BLESTEMAȚI!”

Adrenalină, dispute la scenă deschisă, trasee din ce în ce mai grele, secrete bine ascunse, dar care încep să iasă la iveală și multă dorință de a câștiga. Însă unele probe depășesc orice imaginație. La proba bonus din editia Exatlon 28 aprilie, Faimoșii și Războinicii au făcut pur și simplu spectacol. Pe scurt, a fost cea mai intensă probă de până acum. Cosmin Cernat a fost impresionat de meci si i-a informat pe concurenți că, au fost la un pas, să scrie istorie la Exatlon.





Razboinicii au condus cu 9-0 si au fost la un pas sa castige proba cu 10-0, lucru care nu s-a mai intalnit pana acum la Exatlon. "Asta este un blestem. E bine ca nu am intrat in istorie", a tras concluzia Giani Kirita.

"Nu ai cum sa nu ai noroc. Mi-e frica sa intru pe traseu sa nu-mi rup gatul", a glumit Vladimir, in editia Exatlon 28 aprilie. "Nu exista asa ceva. O vrem pe Geanina inapoi. Cine ne-a blestemat", a declarat Cazacu. "Suntem aproape de ceva istoric. Nu s-a intamplat niciodata ca o echipa sa castige cu 10-0. Toata lumea e in picioare. Nu putem rata un asemenea moment. Nu s-a mai intamplat asa ceva pana acum la Exatlon", a spus Cosmin Cernat, in emisiunea Exatlon 28 aprilie. Mai amuzant este faptul ca Faimosii au reusit sa revina de la 9-0 la 9-4. Insa, chiar si asa, au pierdut in fata Razboinicilor cu scorul de 10-4.

