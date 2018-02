Dezvăluiri în PREMIERĂ din INTIMITATE. Cornel Galeș a RĂBUFNIT: Am înșelat-o pe Ileana Ciuculete

Cornel Galeș a dezvăluit că a înșelat-o pe Ileana Ciuculete în perioada în care cei doi au fost împreună. Însă fostul soț al artistei a povestit că întâmplarea s-a petrecut cu mult timp în urmă.





Împreună timp de 26 de ani, Cornel Galeș și Ileana Ciuculete au format un cuplu retras în perioada în care artista trăia. Numai că moartea lui Ciuculete a transformat viața lui Galeș într-un subiect permanent de discuție.

Ea făcea parte din categoria femeilor care știau ce vor. Am recunoscut că am înșelat-o o singură dată. Eu timp de 26 de ani nu am lucrat decât o scurtă vreme în alt domeniu. A fost o singură dată când am înșelat-o cu o femeie. Plecam des în Germania și la insistența unui prieten , am mers la un bordel. Atunci s-a întâmplat”, a declarat Cornel Galeș la Antena 3.

