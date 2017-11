Urmează confesiuni spectaculoase la Comisia SRI. Puterea vrea să-i audieze pe Maior și Coldea. Opoziția, pe Dragnea

Comisia parlamentară de control a activității SRI intenționează să-i invite la audieri pe foștii șefi ai serviciului secret, George Maior și Florian Coldea. În paralel, opoziția dorește o confesiune din partea președintelui PSD, Liviu Dragnea. Tema: întâlnirile informale dintre politicieni, magistrați și reprezentanți ai serviciilor secrete, precum și informațiile legate de colaborarea dintre SRI și DNA





Deputatul Silviu Viziteu (USR), membru în comisia de control al SRI, a declarat ieri, pentru „Evenimentul zilei”, că la următoarea ședință a comisiei va propune audierea președintelui PSD în legătură cu întâlnirile sale informale cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și fostul șef operativ al SRI Florian Coldea.

FOTO: Florian Coldea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat întâlnirile informale

Subiectul audierii lui Dragnea a fost discutat deja, însă doar informal, între o parte dintre membrii comisiei, a mai declarat Viziteu, dar parlamentarii din coaliția de guvernare nu au încă un punct de vedere. Viziteu a precizat că va solicita și audierea președintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pentru a afla dacă în perioada în care a fost prim-ministru (2004-2008) a avut în CSAT „obiecții de legalitate” vizavi de faimoasele protocoale dintre SRI și DNA.

Dragnea nu a exclus posibilitatea de a apărea în fața comisiei SRI. Întrebat dacă a participat la evenimente private alături de Kovesi sau Coldea, liderul PSD a zis luna trecută: „Dacă o să fiu vreodată chemat la vreo comisie, o să spun”, cu precizarea că „nu acum este momentul”.

Intenția lui Manda

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda (PSD), a declarat ieri, la rândul său, pentru EVZ, că „intenționăm să îi invităm la comisie pe George Maior și Florian Coldea, pentru că am avut petenți care spun că au auzit ceva de la Coldea sau că Maior le-a spus anumite lucruri și vrem să auzim și punctul de vedere al domnilor Maior și Coldea”.

În ceea ce privește audierea lui Dragnea, Manda a spus marți că „până în acest moment” nu s-a discutat acest lucru, însă nu va trata cu „superficialitate” subiectele apărute în spațiul public și care îl vizează inclusiv pe șeful PSD precum „ tăierea porcului sau diferite alte evenimente”.

Pomana porcului

„Evenimentul zilei” a relatat în exclusivitate, în luna octombrie, că într-o locație SRI cu numele conspirativ T14, în care se afla locuința lui Florian Coldea, Dragnea a adus pe 22 decembrie 2013 un porc pe care l-a tăiat și l-a „preparat” personal spre deliciul celor prezenți, printre care Laura Codruța Kovesi, George Maior, Sebastian Ghiță, Gabriel Oprea, Vasile Dâncu. „Eu n-am fost în decembrie 2013 la nicio întâlnire de acest gen, dar dacă este adevărată povestea cu porcul, eu cred că acel porc este un nesimțit și chiar un penal”, a reacționat Liviu Dragnea.

Fotografii lui Ponta

Fostul premier Victor Ponta susține că Dragnea s-a rugat de Kovesi și Coldea să-l scape de dosare. „L-am văzut cu ochii mei și l-am auzit cu urechile mele când se ruga de Kovesi și Coldea să îl ajute cu dosarul penal (privind Referendumul din 2012, n.red.)”, a scris Ponta despre liderul PSD, pe 25 octombrie, pe Facebook. „Eu cu această doamnă nu am avut nicio întâlnire până la trimiterea în judecată”, a răspuns Dragnea cu privire la Kovesi. Dar Ponta a spus că are fotografii. „Cred că are nişte pierderi de memorie. Zice că nu s-a întâlnit cu Kovesi. Îi aduc eu poze de la întâlniri, de la vreo 20 de întâlniri. Au fost mai multe întâlniri, şi la K2 (sediu al SRI, n.red.), şi la T14 (sediu al SRI, n.red). Diverse evenimente”, a spus fostul premier. Întrebat ce se întâmplă dacă Ponta publică pozele, Dragnea a spus că speră să nu se ajungă „în registrul ăla”: „Eu n-am negat că am fost la întâlniri unde au fost acești oameni. Au fost întâlniri la care eram 70-80, 100 de oameni, oficiale, semi-oficiale, de la toate partidele. Care e problema? Să fie sănătoși cu pozele lor”.

Amenințări pentru „cocoșei”

Loading...