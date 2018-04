Coman, un alt jucător de la Viitorul care se scufundă la FCSB

Gigi Becali spera să se umple de bani după o eventuală vânzare a lui Florinel Coman. În jumătate de an, fi nanțatorul s-a resemnat și a spus că atacantul este o cauză pierdută.





Gigi Becali, finanțatorul FCSB, îl asemuia pe Florinel Coman (19 ani), în toamna anului trecut, cu Kylian Mbappe, atacantul care impresionează la PSG. „O să spuneți că am înnebunit, dar dacă ne ocupăm de Coman, are ceva în plus față de Mbappe. Nu se compară la ora asta, dar nativ are ceva în plus. Are driblingul în plus. Este mai șarpe decât Mbappe la dribling”, spunea latifundiarul din Pipera.

Între timp, atacantul de la FCSB a bătut pasul pe loc, nu s-a remarcat cu nimic, a contabilizat șase luni fără gol marcat, iar Becali a anunțat, dezamăgit, că nu-și mai pune mari speranțe în explozia lui „Mbappe de România”.

„Înseamnă că m-am înșelat eu în privința lui”

„La antrenamente li se pun niște aparate care monitorizează tot efortul. Când ceilalți jucători aleargă 10- 12 kilometri, el aleargă 7! Dacă nu poate să alerge înseamnă că m-am înșelat eu în privința lui și nu va plăti nimeni sumele mari la care m-am gândit”, a afirmat Becali la Digi Sport.

I-a transmis să uite de țigări

Format la FC Viitorul, Coman a semnat cu FCSB, în vara anului 2017, după ce a devenit campion ală- turi de gruparea lui Gică Hagi. Chiar din ziua în care și-a prezentat noua achiziție, Becali a vorbit despre slăbiciunile lui Coman.

„Trebuie să uite țigările. Eu pot să pierd 2 milioane, am mai pierdut, dar tu pierzi viaţa ta”, a transmis finanțatorul. Între timp, incapacitatea de-a depune efort susținut arată că Florinel Coman nu s-a lepădat de fumat. El se află deja în clubul jucătorilor veniți „pe cai mari de la Viitorul”, dar care n-au confirmat la FCSB.

Prima dezamăgire a fost Gabi Iancu, plecat în Turcia, la Karabukspor, după ce în perioada 2013 - 2016 a stagnat la gruparea „roș- albastră”. Un alt jucător care devine foarte rar decisiv este Florin Tănase. Mijlocașul a ajuns la FCSB în 2016 și are încă probleme din cauza fizicului firav. De asemenea, Mihai Bălașa este în continuare un jucător de pluton, iar Vlad Achim a fost trimis la FC Botoșani.

