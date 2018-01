CNN: Un oraș din Italia VINDE 200 de case la prețul de 1 euro. Cu o condiţie. Foto în articol

Un orășel din regiunea Barbagia, aflat pe insula Sardinia, vinde sute de case abandonate, la un preț simbolic de doar 1 euro. Dar cu o condiţie: să le renoveze deoarece sunt în paragină.





Cele 200 de locuințe construite din piatră sunt în stare proastă și cumpărătorii trebuie să se angajeze că le vor renova în termen de trei ani - ceea ce va costa probabil aproximativ 25.000 de dolari.

În spatele vânzării este un plan de întinerire a unei comunități care riscă să devină oraș-fantomă. În ultima jumătate de secol, populația lui Ollolai a scăzut de la 2.250 la 1.300, cu doar o mână de copii născuți în fiecare an. "Ne mândrim cu originile", spune Efisio Arbau, primarul Ollolai. "Bătălia mea este de a ne salva tradițiile unice şi de a nu cădea în uitare. Întotdeauna am fost oameni buni și nu vom lăsa orașul să moară", am mai spus primarul.

Fosta capitala a zonei Barbagia, Ollolai rămâne cea mai neatinsă și mai autentică din Sardinia. Piețele de altă dată pline de forfota oamenilor acum sunt pustii, locuitorii mai tineri au plecat fiind atrași de orașele mai mari. Abandonate de familiile care le-au ocupat odată, locuințele de piatră sunt astăzi nişte ruine, fără uşi, ferestre, unele nici acoperiş nu mai au, doar zidurile din piatră... Mai supraviețuiesc ciobanii locali care continuă să facă brânza de oaie premium " Fiore Sardo". Este şi o vorbă despre Sardinia: are mai multe oi decât locuitori.

