Chiricheș a primit o OFERTĂ DE NEREFUZAT din Anglia. Ce a decis Ancelotti în legătură cu soarta fotbalistului român

Vlad Chiricheș, care evoluează pe postul de fundaș central la Napoli, a primit săptămâna aceasta două oferte. Șefii clubului sportiv au luat însă o decizie neașteptată.





Impresarul Pietro Chiodi a mers la șefii Napoli cu două oferte irezistibile pentru Vlad Chiricheș. Cu toate acestea, conducerea clubului a decis să le refuze, după cum precizează Pro Sport.

Ofertele pentru Chiricheș erau de la Stoke City, retrogradata in liga a doua engleza, in valoare de 15 milioane euro, si Sampdoria, in valoare de 10 milioane euro!

Însă Carlo Ancelotti și Criatiano Giuntoli, directorul sportiv al echipei, au hotărât să îl păstreze pe Chiricheș încă un sezon.

