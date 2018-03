Ce s-a întâmplat la Maratonul NORDULUI. Ușeriu s-a întors TRIST și a anunțat că nu mai vrea și a patra oară...

Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a câștigat pentru a treia oară maratonul de la Cercul Polar ”6633 Arctic Ultra”, a ajuns acasă și a fost așteptat la aeroportul din Cluj Napoca, de sute de persoane care l-au aplaudat pentru performanța lui deosebită.





Tibi Ușeriu a părut foarte bine dispus dar declarațiile făcute presei arată că ceva s-a întâmplat la această competiție, un ceva care l-a făcut să spune că nu prea ar mai vrea să participe și la a patra ediție. Tibi Ușeriu a câștigat pentru trei ani la rând această competiție, considerată de mulți ca fiind una dintre cele mai dure din lume.

”A fost greu, dar am câștigat. Sunt emoționat de această primire. Competiția a fost dură. Pot spune că cel mai mult am urât Ice Road -ul, care în acest an a avut 300 de km, față de 60 de km cât a fost anul trecut. Am prins în două nopți -31 de grade, dar în rest am prins -11 și -12 grade.Am avut degerături, dar per total am fost mult mai bine ca anul trecut. Am stat cinci zile pe antibiotice și acum sunt bine”, a spus Ușeriu.

După ce a câștigat în trei ani, consecutivi această competitive, Ușeriu spune că acum I se pare ceva ce nu mai este atât de greu și că ”maratonul” este de fapt o competiție destinată amatorilor, ”care se de desfășoară în condiții ai grele”. Întrebat ce îl caracterizează și ce anume îl face să reziste. ”Au fost două competiții la care am participat anii trecuți și am fost la un pas să renunț. Atuul meu este puterea pshică. Trecutul meu mi-a creat acest psihic și cu acesta pot să merg la aceste competiții grele”, a mai spus Ușeriu.

Viața lui Ușeriu - condamnat a 23 de ani de închisoare

Anul trecut ”maratonistul nordului” a scris o carte, 27 de pași, o autobiografie a vieții lui. ”27 de pași” vin de la distanța pe care o putea parcurge Ușeriu, în plimbătorul unei închisori din Germania, unde a fost condamnat la 23 de ani de închisoare din care a făcut zece. Într-un interviu extraordinar, publicat de EvZ, în anul 2007, Ușeriu vorbește de toate aceste experiențe. ” În carte descriu foarte bine masca pe care o purtam la jafurile armate. O dată ce-mi puneam cagula mă transformam în altul. Țin minte că atunci când umblam cu armele fără mască începeam să transpir din cauza emoțiilor, iar când îmi puneam masca pe față nu mai eram eu, cumva deveneam altcineva, o persoană rece, fără scrupule. Poate și competiția asta pe care o domin în ultimii doi ani de zile are de-a face cu masca aceasta”.

- Care crezi că e cel mai mare atu al tău?

Partea psihică. Dacă îmi pun ceva în cap, reușesc. Nu corpul duce mintea, ci mintea îți duce ție corpul mai departe. Toate semnalele sunt date de creier, iar corpul doar re

