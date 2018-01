Catrinel Sandu DIVORȚEAZĂ! Averea FABULOASĂ pe care o va împărți cu fostul ei soț

Catrinel Sandu a decis să divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost făcut de vedetă pe contul său de Instagram. Vedeta a scris că va rămâne în relații bune cu fostul ei soț și că vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.





Cu toate acestea, consecințele unui divorț sunt dureroase, deși cei doi se separaseră deja încă din 2016. Urmează partajul bunurilor pe care le-au avut împreună și custodia asupra copiilor.

Catrinel Sandu, cunoscută în România ca „bebelușa” de la „Cronica Cârcotașilor” are împreună cu fostul ei soț nu doar copii, ci și o avere considerabilă.

ȘOC ÎN SHOWBIZ! Catrinel Sandu DIVORȚEAZĂ: „Este încheierea unui capitol important din viaţa mea”

Potrivit Click.ro, cei doi locuiesc în Florida, într-o casă pe care au cumpărat-o în 2011 și care ajunge la 465.000 de dolari. Căminul conjugal este la doi pași de Oceanul Atlantic.

“Am profitat de criză și am luat o vilă, pentru că în această perioadă casele sunt mult mai ieftine în America. Casa are 8 dormitoare, 2 livinguri, terase, piscină, curte. Am plaja la nici măcar două semafoare de casă, ajung cam în cinci minute. E casa visurilor”, declara Catrinel, la vremea aceea.

Totodată, Catrinel Sandu și Gabi Trifu au deschis în 2014 o academie de tenis în Florida, un vis mai vechi de-a fostului tenismen.

“În decembrie 2014 am achiziționat o bază de tenis. A necesitat reamenajări și reparații. Este dotată cu 15 de terenuri, vestiare, restaurant, sală de gimnastică, școală, internat. Investiția a fost mare, peste 1,5 milioane de dolari am împrumutat de la bancă, așa că va mai dura cel puțin doi ani ca să ajungem la standardul pe care ni-l dorim și abia apoi vom putea vorbi despre amortizarea investiției”, declara Catrinel Sandu, acum trei ani, potrivit Click.