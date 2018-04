Cătălin Moroșan, zis „ Moartea din Carpați”, despre viața lui de politician: „Alina Gorghiu a stricat PNL”. Exclusiv EvZ

Luptătorul Cătălin Moroșan (33 de ani) a intrat accidental în politică dar a rămas cu „microbul” în sânge. Liberalul poreclit „Moartea din Carpați” îi are ca modele politice pe foștii președinți americani Barack Obama și Woodrow Wilson. Moroșan a povestit, într-un interviu pentru „Evenimentul zilei”, cum a ajuns la concluzia că schimbarea clasei politice este o „iluzie deșartă”.





Cunoscut publicului larg pentru victoriile înregistrate în turneele de lupte K1, Moroșan a câştigat în 2010 concursul televizat „Dansez pentru tine”, iar în 2015 a fost încoronat „Regele junglei” după ce a câștigat un nou concurs televizat „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. 13 vedete au fost trimise atunci în Africa de Sud să supraviețuiască 21 de zile în sălbăticie.

Moroșan a mâncat testicule de taur şi maţe de struț și s-a remarcat la proba la care a rezistat peste 7 minute încuiat într-un sicriu plin cu șobolani și a cântat „Nu mi-e frică de bau-bau”.

În 2012, Moroșan a intrat în politică. A fost ales consilier județean PD-L în Iași, a preluat conducerea tineretului PD-L din capitala Moldovei și la alegerile din 2016 a obținut un nou mandat de consilier județean. În prezent este secretar secretar PNL, pe regiunea Moldova Nord-Est. Din această postură, președintele PNL Ludovic Orban l-a inclus în delegația partidului trimisă în luna martie să rezolve tensiunile interne apărute în organizația județeană PNL Neamț. Așa că, de câteva săptămâni, Moroșan vine în Parlament, îmbrăcat la costum, cu o cafea în mână, unde participă la ședințele conducerii centrale ale PNL. În interviul acordat EVZ, acesta spune că politica „este ca un copac pe care îl urci în fiecare zi”.

EVZ: Cum ați intrat în politică?

- Cătălin Moroșan: Eu am intrat în politică, oarecum, accidental. Atunci PD-L era jos, s-au tăiat pensiile și salariile, și m-au luat pe mine, având imagine bună, ca să poată să facă campanie. Mergeau cu mine în toate comunele, în tot municipiul Iași. Și de la chestia aia, am zis „Ok”. Mi-au dat loc eligibil ca și consilier județean și, uite așa, încetul cu încetul, după o muncă de două luni de campanie, mi-a intrat politica în sânge. Nu am avut o intenție anterioară de a vrea să fac politică. Pur și simplu, așa au fost lucrurile.

- De ce v-a intrat politica în sânge?

- Ai o senzație că reprezinți ceva, că poți să schimbi ceva, că lumea te apreciază într-un fel. De exemplu, ai tot felul de organizații care vin la tine și spun ce probleme au oamenii în comună. Pur și simplu, te responsabilizează. Ai o senzație destul de plăcută. Lupta asta cu PSD-ul, cu USL-ul pe atunci, ce spune ăla, ba ce spune ăla. Apoi să vedem ce facem noi. E ca un joc care te prinde la un moment dat și, pur și simplu, a început să-mi placă.

- Ce v-au spus prietenii după ce ați intrat în politică?

- Clar, au fost numai recenzii negative. Îmi spuneau „Ce cauți tu în politică? Tu ești luptătorul României, te iubește toată lumea, indiferent că ești de la un partid sau altul”.

- Și totuși nu ați renunțat.

- Mi-am dat seamna că doar implicându-mă în politică pot să schimb ceva cu adevărat. Mulți dintre noi avem tendința să stăm pe margine. Oamenii buni nu se bagă în politică și, uite așa, intră în politică tot felul de oportuniști, care cară valize la tot felul de persoane importante în Guvern. Și aia care sunt întradevăr buni, care au principii, valori morale, sunt lăsați la o parte. Dar cam asta este politica și tinde să te dezamăgească de fiecare dată, dar eu sunt luptător. Eu îmi dau seama că am iubirea oamenilor, că oamenii mă recunosc după meritele sportive, dar aș putea să fac și altceva după ce mă las de sport. Aș putea să rămân în societatea civilă și să fac ceva care să îi ajute pe cei din jurul meu. În momentul în care ai steagul României în spate, ai cam vrea să scrii istorie oriunde mergi. E greu ce spun eu, acum, e idealist! Dar dacă nu am avea idealurile și valorile acestea, ce am ajunge? Ce am mai face? În politică nu îți iei lucrurile și pleci acasă supărat. Eu am experiența de șase ani, foarte mulți s-au supărat, au rămas dezamăgiți, și–au luat lucrurile și au plecat acasă. În politică nu faci așa ceva! Politica este ca un copac, din ăla mic, pe care îl urci în fiecare zi. Dacă nu îl urci, nu câștigi!

- Și părinții ce v-au spus când ați intrat în politică?

- Părinții mei nu au fost de acord cu chestia asta, chiar dacă părinții mei provin din clasa mijlocie. Mama mea este profesoară gradul I, tatăl meu este tehnician silvic. Mi-au spus că o să fiu dezamăgit. Niciodată (nu m-au încurajat să fac acest pas n.r.).

- Care este visul dvs. în politică?

- Îmi doresc să schimb mentalitatea românilor prin faptul că toți ar trebui să facă sport. Și spun asta pentru că oamenii care fac sport sunt mai puțin bolnavi. Oamenii care fac sport sunt mult mai competitivi. Oamenii care fac sport sunt mult mai echilibrați și sunt mult mai ambițioși. Trebuie să educăm societatea în stilul asta. În Germania se face sport și dimineața și seara prin parcuri. E vorba de societăți sănătoase care conduc lumea, națiuni care au reușit să inițieze această mentalitate de a face sport. Suntem într-o stare de latență, de lene. Ne place să chiulim de la muncă, să avem cât mai multe zile libere. Gândește-te la un copil la 5-6 ani. Pe copilul ăla îl duci să facă sport, îți imaginezi că, în primul rând, implementezi disciplina: să asculți de antrenor, să asculți de mamă, de tată. Copilul își face un vis, un scop. Știe de mic ce însemnă victoria, înfrângerea. Este pregătit pentru viața care va veni. Tu îți imaginezi ce înseamnă să reușim să implementăm acest lucru? Unde am ajunge noi ca societate?

- Când ați ajutat pentru prima dată un om de când sunteți în politică?

- Copiii, după ce pleacă de la casa de copii, când au făcut 18 ani, sunt lăsați pe stradă, pentru că nu au unde să lucreze. A fost o asociație care a depus un proiect la Consiliul Județean și eu am promovat evenimentul. O parte din ei pictau, o parte erau tâmplari. Crede-mă, ce am văzut acolo, am rămas profund impresionat. Acela a fost și un proiect al Consiliului Județean, pentru că aveau nevoie de finanțare de la Consiliu. Am colaborat cu ei foarte bine, chiar am simțit că am făcut un bine. I-am ajutat pe copiii aia să-și facă evenimentul ăla. Au mai fost și alte cazuri. Am avut, de exemplu, săptămâna trecută, Maratonul Iașului. Două asociații Salvati Copiii și Proruralism, am strâns bani pentru a susține, efectiv, ca acești copii să poată merge la școală. Am fost ambasador al acestui eveniment. Îți dai seama, cu susținerea primăriei, a Consiliului Județean, am făcut și facem niște lucruri. Așa îi putem ajuta pe oameni.

- Ce vă scriu persoanele care vă urmăresc pe Facebook?

